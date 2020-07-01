إنفورما ماركيتس تطلق برنامج عمل لعودة تنظيم الأحداث والمعارض في الشرق الأوسط

: أعلنت إنفورما ماركيتس، الشركة الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، عن إطلاق برنامج عمل جديد تحت عنوان "إنفورما-الجميع آمن" مخصص لمنطقة الشرق الأوسط، يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور.

تم اعتماد معيار "إنفورما-الجميع آمن" بالتعاون مع الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) وجمعية منظمي الأحداث (AEO) وجمعية المنظمين المستقلين (SISO)، وبالتنسيق مع إدارات المراكز التي تستضيف المعارض والموردين والسلطات المعنية ذات الصلة. يهدف المعيار الجديد إلى رفع مستوى تنظيم المعارض في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وصحية وفعّالة تحقق الفائدة لجميع المشاركين. إن معيار "إنفورما-الجميع آمن" هو الأسلوب الذي سيتم اتباعه في مختلف الأعمال، وسيتضمن 10 التزامات ذات أولوية سيتم تطبيقها في جميع المعارض التي تنظمها إنفورما في مختلف أنحاء العالم.

في هذه المناسبة، قال بيتر هول رئيس شركة إنفورما ماركيتس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تم إطلاق معيار ’إنفورما-الجميع آمن‘ خصيصاً لتعزيز الثقة في صناعة الأحداث والمعارض، ولضمان أن جميع المشاركين في المعارض التي ننظمها سيتمكنون من التواصل وممارسة الأعمال والتعلم بشكلٍ فعّال وآمن. نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المعارض في دعم الاقتصادات المحلية، وخلق مستويات هائلة من الأعمال والفرص التجارية ضمن مختلف الصناعات والأسواق، فإننا مصممون على اتخاذ وتطبيق كافة التدابير اللازمة لضمان عودة تنظيم المعارض في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

"خلال هذه الأوقات غير المسبوقة التي شهدت توقف إقامة الفعاليات والمعارض، أكدت الأحداث الافتراضية أهميتها الكبيرة ووفرت للجميع فرص الحوار والتفاعل التي نحتاجها اليوم. ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال المعارض التي تقام على أرض الواقع تحظى بأهمية كبيرة، لا سيما من خلال الاجتماعات الثنائية التي تقام وجهاً لوجه لإبرام الصفقات التجارية وممارسة الأعمال واستعادة الثقة. وعند عودة النشاط وبدء تنظيم المعارض من جديد، سنحرص من خلال معيار "إنفورما-الجميع آمن" على توفير بيئة آمنة وصحية وسليمة لجميع المشاركين، كي نتمكن من ممارسة أعمالنا بكل ثقة".

يتضمن معيار "إنفورما-الجميع آمن" 35 نقطة إرشادية تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين وتعقيمها باستمرار.

كما تم تحديد كافة الإجراءات والنقاط المتعلقة بتطبيق التباعد الجسدي. وسيتم التركيز أيضاً على الحد من التلامس والاحتكاك المباشر بين الحضور قدر الإمكان.

في السياق ذاته، سيتعين على جميع الزوار والحضور ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات" ومعدات الوقاية الشخصية الأخر، بما يتماشى مع التعليمات الحكومية وإرشادات السلطات الصحية المحلية. كما سيتم إجراء الفحص الحراري لجميع الحضور. إضافةً إلى ذلك، سيعمل فريق الفعاليات لدى إنفورما على دعم السلطات المحلية، وسيتم تطبيق نظام التتبع والتعقب إن اقتضت الحاجة.

تم الإعلان عن إجراءات الصحة والسلامة الجديدة، خلال الحدث الافتراضي الأول من نوعه "أومنيا هيلث لايف" الذي جمع أفراد مجتمع الرعاية الصحية من كافة أنحاء العالم في تجربة جديدة عبر الإنترنت. تم تنظيم الحدث من قبل إنفورما ماركيتس، الشركة المتخصصة في تنظيم الأحداث والمعارض الرائدة عالمياً بما في ذلك معرض الصحة العربي "آراب هيلث" ومعرض "ميدلاب الشرق الأوسط" و"هوسبيتيلار"، بالإضافة إلى "معرض فلوريدا الدولي الطبي".

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استقطب الحدث الافتراضي الذي أقيم على مدار خمسة أيام بين 22 و26 يونيو، نحو 11,000 مشارك و2,500 ممثل عن الشركات العارضة من 177 دولة حول العالم. خلال الحدث، تم تكريم مجتمع الرعاية الصحية، لاسيما أبطال الخطوط الأمامية من خلال تقديم محتوى دولي مجاني، كما وفر للمشاركين فرص إبرام الصفقات التجارية، وعرض أحدث المنتجات والخدمات في قطاع الرعاية الصحية.

علاوةً على ذلك، سهّل الحدث إجراء 9,245 لقاء افتراضي، كما شهد إقامة 70 جلسة تعليمية افتراضية مجانية، حققت أكثر من 23,000 مشاهدة على مدار خمسة أيام.

في هذا الإطار، شهد الحدث مشاركة عدد من المتحدثين الرئيسيين أبرزهم الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي تطرق إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على المجتمع، وتوم لاوري المدير الوطني للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والعلوم في شركة مايكروسوفت، ورافاييل غروسمان أول جراح في العالم يستخدم نظارة جوجل أثناء إجراء عملية جراحية وهو عضو في الهيئة التدريسية في جامعة سينغولاريتي، بالإضافة إلى آرنود بيرنارت رئيس الصحة العالمية والرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف هول قائلاً: "نتيجة تفشي جائحة كورونا، عملنا على تنظيم الأحداث الافتراضية من خلال المنصات الرقمية، وقد تمكنا من خلالها من تحقيق نتائج إيجابية لافتة، حيث وفرت منصة شاملة لمجتمع الرعاية الصحية لبحث ومناقشة كافة القضايا الملحة، ورسم أبرز ملامح المرحلة المقبلة في إطار التعافي من تبعات هذه الجائحة.

"نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من تنظيم حدث ناجح بهذا الحجم، قدمنا من خلاله الدعم إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما عبرنا عن شكرنا وامتناننا إلى أبطال الخطوط الأمامية في كافة أنحاء العالم، الذين كانوا استثنائيين وأبطالاً بكل معنى الكلمة في مواجهة الجائحة".

واختتم هول بالقول: "في الوقت الذي سنواصل فيه تطوير أدواتنا الرقمية، ينصب تركيزنا الآن على تنظيم نسخة ناجحة وآمنة من معرض آراب هيلث ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط، حيث نتطلع للترحيب بالحضور مجدداً في شهر فبراير 2021".

هذا ومن المقرر إقامة معرض آراب هيلث من 1 إلى 4 فبراير ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط من 8 إلى 11 فبراير 2021، مع تطبيق معيار "إنفورما-الجميع آمن" خلال هذين الحدثين. في هذا السياق، تجاوز حجم الأعمال والصفقات التجارية التي أبرمت خلال النسخة الماضية من معرض آراب هيلث 870 مليون دولار أمريكي، ساهم في ذلك تقسيم أرضية المعرض إلى عدة تخصصات وتوفير فرص التواصل المجاني.

في حين ولّدت الدورة السابقة من معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 152 مليون دولار أمريكي وتضمنت إطلاق مجموعة اختبارات للكشف عن الفيروس التاجي، مع إمكانية الحصول على النتائج في غضون ساعتين.