تعاون يجمع Global Response Aid وفوجي فيلم ومختبرات دكتور ريدي لتصنيع وتوزيع عقار مرجح لكوفيد19

قامت كل من شركة Global Response Aid ومختبرات دكتور ريدي Dr. Reddy's Laboratories بتوقيع اتفاقية مع شركة فوجي فيلم FujiFilm لإنتاج وتوزيع عقار "أفيجان" Avigan®، وهو عقار مضاد للفيروسات يتم اختباره في العديد من البلدان كعلاج محتمل لـكوفيد 19.

"أفيجان" Avigan® هو عقار مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي فيلم FujiFilm، ويأتي في شكل أقراص وحقن وريدية ويتم حالياً اختباره في اليابان وأماكن أخرى كعلاج لتقليل شدة أعراض كوفيد 19 والتعجيل بشفاء المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس.

وتبعاً لبنود الإتفاقية، ستتعاون كل من فوجي فيلم FujiFilm و Global Response Aid ومختبرات دكتور ريدي Dr. Reddy's Laboratories لتصنيع عقار "أفيجان" Avigan® في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم توزيعه وبيعه وتسويقه في جميع أنحاء العالم. وسوف تزيد الاتفاقية من حجم الإنتاج وتساعد على وصول العقار إلى المرضى بشكل أسرع وسط هذه الجائحة.

ومن المتوقع أن تغطي الشراكة خدمات التصنيع والتوزيع لأسواق تضم 6 مليار نسمة من سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار فرد. وسوف تواصل فوجي فيلم FujiFilm تسويق العقار حصرياً في اليابان وروسيا والصين فيما سوف تقوم كل من مختبرات دكتور ريدي Dr. Reddy's Laboratories و Global Response Aid بتوزيع "أفيجان" Avigan® وبيعه وتسويقه في جميع البلدان الأخرى حول العالم.

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وبحسب الاتفاقية سيتم الاستعانة بشركة Global Response Aid ومختبرات دكتور ريدي لإدارة المبيعات والتسويق والامتثال التنظيمي وتوزيع عقار "أفيجان" Avigan®. ولكونها تابعة لأجيليتي، سوف تستخدم Global Response Aid الشبكة العالمية للشركة اللوجستية العملاقة. وتجدر الإشارة إلى أن أجيليتي تمتلك أكثر من 30 مرفق معتمد لإدارة ممارسات التوزيع الجيد في جميع أنحاء العالم وهي قادرة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية عالمياً بما فيها خدمات التخزين والتوزيع والشحن الجوي والبحري والبري.

وسوف تقوم مختبرات دكتور ريدي بتصنيع المكونات النشطة وتركيبة عقار "أفيجان" Avigan®، باستخدام مرافقها الإنتاجية المتعددة في عدد من المواقع الاستراتيجية. فيما ستقوم أجيليتي، الشركة اللوجستية الرائدة عالمياً وبما لديها من ممارسات التوزيع الجيد من إدارة الخدمات اللوجستية و خدمات التوزيع.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد طارق سلطان الرئيس التنفيذي لأجيليتي: " إذا أكدت الاختبارات الحالية عقار "أفيجان" Avigan® كعلاج آمن وفعال لـكوفيد 19، فلن يهدأ لنا بال حتى نقوم بإتاحته لأكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم. نحن بحاجة إلى إنتاج كميات كبيرة من العلاج وإلى أن يكون لدينا شبكة توزيع وخطة محكمة لنجعل العقار متاحاً لأكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية، وهو الأمر الذي تمكننا منه شراكة Global Response Aid مع مختبرات دكتور ريدي وفوجي فيلم."