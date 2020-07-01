هواوي تستعرض دور الجيل الخامس في تعزيز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في المنطقة ما بعد كورونا خلال قمة سامينا لقادة الاتصالات

تستضيف هواوي للعام السابع على التوالي قمة سامينا لقادة الاتصالات في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن يتم عقد القمة التي ينظمها مجلس سامينا للاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 9 يوليو 2020 بمشاركة قادة وخبراء رفيعي المستوى من عدة دول عبر الإنترنت. وتم تحديد جدول أعمال القمة لعام 2020 الذي يقام تحت عنوان "التقنيات التي تعتمد على الجيل الخامس: تسخير إمكانات الجيل الخامس في جميع المجالات من أجل تعزيز الاستثمارات".

تجمع قمة سامينا لقادة الاتصالات في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوية القادة وأصحاب القرار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى صناّع السياسات ورؤساء الجهات التنظيمية وهيئات تطوير تقنية المعلومات والاتصالات والرؤساء التنفيذيون في شركات الاتصالات وكبار المسؤولين من مزودي خدمات الاتصالات وخبراء ومهنيون من القطاعات المتخصصة وغيرهم من ممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية للاتصالات. وستركز المناقشات على تعزيز التحول الرقمي في دول المنطقة الاستفادة من التجارب الرائدة في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجال تطبيقات الجيل الخامس وغيره من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة لتقييم الصعوبات التي تواجه بناء النظام الإيكولوجي الرقمي وتضافر الجهود للتغلب على تحديات النمو الاقتصادي التي تواجهها دول المنطقة حالياً، واغتنام الفرص الجديدة لمرحلة ما بعد كورونا من خلال الدعم الذي توفره التكنولوجيا.

تعتبر تقنية الجيل الخامس، من أهم التقنيات التي تحقق قيمة كبرى في مجال تطوير الأعمال في المجتمعات، وتسهم بشكل رئيسي في دعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وستركز هواوي في قمة هذا العام على دور "التقنيات الرديفة لتقنية الجيل الخامس" في دعم جهود الحكومات وشركات الاتصالات وأعمال القطاعات والصناعات الحيوية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية القريبة. وستسعى بالتعاون مع عملائها وشركائها لمناقشة سبل تحقيق القيمة الكاملة للجيل الخامس في مرحلة ما بعد الوباء، وتوفير الدعم المطلوب لتسخير هذه التكنولوجيا لصالح مسيرة التنمية في أسواق المنطقة من خلال تعزيز الاستثمارات ببناء كافة جوانب النظام الإيكولوجي المتطور لتقنية المعلومات والاتصالات عموماً وتقنية الجيل الخامس على وجه الخصوص. وتأمل الشركة أن تسهم جهودها وابتكاراتها في بناء النظام الإيكولوجي للجيل الخامس لخلق مزيد من الحراك الاقتصادي واستجابة القطاعات والصناعات الحيوية لمتطلبات المرحلة الحالية وما بعدها، سيما عند تحقيق الربط والتكامل بين الجيل الخامس والتقنيات الأخرى مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء.

كما ستسلط نسخة هذا العام من القمة الضوء على أفضل النماذج وأحدث النتائج المتعلقة بتوظيف شبكات الجيل الخامس في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناء على تجارب الشركة وخبرتها في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. كما ستناقش القمة دور تقنية الجيل الخامس في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء استناداً إلى الحالات التي تم فيها استخدام التكنولوجيا لمكافحة الوباء، وتطوير المزيد من الميزات لمرحلة ما بعده.

Advertisements

وقال تشارلز يانغ، رئيس شركة "هواوي" الشرق الأوسط: "تقنية الجيل الخامس واحدة من أهم التقنيات التي تدعم التحول الرقمي في وقتنا الراهن، خاصة عند اقترانها بتقنيات ثورية أخرى كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية. ونحن نثق بقدرة حلول الجيل الخامس في تعزيز الابتكار بما يعود بالنفع على الأعمال التجارية والخدمات الحكومية وتحقيق النمو المستهدف لاقتصادات دول المنطقة، وذلك من خلال إنشاء نظام إيكولوجي رقمي أكثر تكاملاً وسلاسة يتمتع بقوة الشراكة المفتوحة والتعاون وتضافر الجهود، وهذا ما سنؤكد عليه خلال مشاركتنا بالقمة."

من ناحيته، قال بوكار با، الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا للاتصالات في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " برز الدور الهام للشبكات والخدمات فائقة السرعة في دعم المجتمع وخاصة فيما يتعلق بمواكبة التدابير المتخذة للحفاظ على الصحة والسلامة في العالم وتلبية متطلبات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال الفترة الحالية. ونتوقع من هواوي الشريك الاستراتيجي للقمة أن تسهم في إثراء محتوى القمة، ليس على صعيد المشاركة بنقاشاتها فحسب، بل تقديم خطط وأساليب جديدة في العمل على الاستفادة من تقنية الجيل الخامس للارتقاء بقطاع الاتصالات وتعزيز دوره الفاعل بالنسبة لتنمية أعمال سائر القطاعات والصناعات. وتبرز في وقتنا الحالي أهمية التعاون بين قادة تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة من إمكانيات تقنية الجيل الخامس بشكل كامل. وستركز القمة على مبادرات التعاون بين مختلف القطاعات لنشر تقنية الجيل الخامس والتقنيات الأخرى ومجالات استخدامها في مختلف أسواق المنطقة "

كذلك ستتناول القمة دور الجيل الخامس في الثورة الصناعية الرابعة وتمكين التعاون بين مختلف القطاعات في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد على صعيد الانتقال إلى الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات من أجل اختزال النفقات ورفع جودة وكفاءة الأعمال وسرعة توفير الخدمات بطرق ذكية. وسيتم استعراض حالات استخدام تقنية الجيل الخامس عبر بث مباشر من أحدث معارض هواوي لمنتجات وحلول وحالات استخدام الجيل الخامس في مقر هواوي بمدينة شينزن الصينية، حيث سيتم تسليط الضوء على متطلبات نشر شبكات الجيل الخامس وكيفية توظيفها في تعزيز الكفاءة والإنتاجية لأعمال العديد من القطاعات والصناعات.