"إنترتك" تعتمد الشركة السعودية للكهرباء في مجال إدارة أمن المعلومات وإدارة خدمات تقنية المعلومات

منحت "إنترتك"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، شهادات الجودة للشركة السعودية للكهرباء التي تعتبر أكبر شركة للمرافق الخدمية في المنطقة العربية بما في ذلك شهادة ISO/IEC20000- 1:2011 في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات وشهادة ISO/IEC27001:2013 في مجال إدارة أمن المعلومات.

وقد حصلت الشركة السعودية للكهرباء على الاعتماد لخمسين خدمة تقدمها الشركة ضمن نظمها لتقنية المعلومات والاتصال. وتؤكد هذه الاعتمادات على أن الشركة السعودية للكهرباء تخدم عملاءها من خلال تأسيس مراكز اتصال عالمية قائمة على تقنيات جديدة وتوفير منصات وخدمات اتصال متوافقة مع المعايير والمواصفات العالمية.

جدير بالذكر أن آيزو 27001 هو أفضل معيار لإدارة نظم أمن المعلومات. واستخدام هذه المجموعة من المعايير يساعد المؤسسات على إدارة أمن الموجودات مثل المعلومات المالية والملكية الفكرية والتفاصيل الخاصة بالموظفين أو المعلومات التي تأتمن جهات خارجية مستقلة الشركة السعودية للكهرباء عليها. ونظام إدارة أمن المعلومات هو عبارة عن أسلوب منهجي لإدارة المعلومات الحساسة في الشركة حتى تبقى آمنة. ومعيار آيزو/آي إي سي 1-20000 يدعم تبني نظام لإدارة الخدمات بغرض توفير القيمة والثبات للعملاء وكذلك لموفر الخدمة.

قام سمير أحمد، مدير ضمان الأعمال لدى "إنترتك" في منطقة الخليج وباكستان، بتقديم الشهادة إلى السيد سليمان الصغير، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات والاتصال، كما قدم تهنئته لفريق الإدارة العليا خلال حفل خاص أقيم في مقر الشركة السعودية للكهرباء في العاصمة السعودية الرياض.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، صرح سليمان الصغير: "إن النجاح الذي تحققه الشركة السعودية للكهرباء يرجع إلى الثقة التي اكتسبناها بفضل التزامنا المتواصل بتقنية المعلومات وبالأمن. وحصولنا على هذه الشهادات من ’إنترتك‘ هو دليل على سعينا الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات في نظم الإدارة في حين نضمن حصول عملائنا على خدمات عالية الجودة باستمرار."



وقد هنأ سمير أحمد الشركة السعودية للكهرباء على إنجازها قائلاً: "إن سعي الشركة السعودية للكهرباء من أجل الحصول على شهادات الاعتماد يبرهن على التزامها الحقيقي لتكون موفر خدمة عالمي المستوى. وتوسعة نطاق شهادات الاعتماد لتشمل 50 خدمة قد أضاف المزيد من القيمة لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تقدمها الشركة في عموم المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يمكنها من إدارة نظمها لتقنية المعلومات بكفاءة أكبر في حين تقلل من أي مخاطر أمنية على الشركة."