فلاتر تنقية الهواء من إل جي تساعد العائلات على تحسين جودة الهواء في المنزل بستة طرق

تؤثّر جودة الهواء الذي نتنفسهُ بشكل مباشر على صحتنا. وينطبق هذا على بيئتنا ومنازلنا أيضاً حيث نقضي معظم أوقاتنا. ويُعدّ الأطفال والرضع والحوامل الأكثر عرضةً لتوابع مسببات الحساسية التي يحملها الهواء والتي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. لذلك يعتبر الحفاظ على البيئة الداخلية خالية من هذه الجسيمات والمسببات أمر بغاية الأهمية لضمان الحفاظ على صحتهم.

تصيب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو الملايين في جميع أنحاء العالم، وعُمان ليست استثناء عن ذلك. ولا يوجد علاج للربو، لكن يمكن الوقاية منه وتخفيف أعراضه. وتشمل هذه الأعراض صعوبة التنفس وضيق الصدر والسعال والأزيز، والتي لا يعرف الكثيرون أنها أعراض الربو، مما يؤدي إلى عدم علاج الحالة.

ومع ذلك، فإن ضمان خلو المنزل من الغبار والجسيمات الدقيقة والملوثات الضارة والعفن والجراثيم الفطرية والعث والمواد المسببة للحساسية الأخرى هو أحد أفضل طرق الحماية من الإصابة بالربو. ولمعالجة هذه المسألة، قدمت "إل جي" ابتكاراتها التقنية ضمن مجموعة فلاتر تنقية الهواء لديها PuriCare Air Purifiers، باستخدام طرق ترشيح شاملة لضمان التخلص من أصغر الجسيمات والغازات الضارة والمواد المسببة للحساسية في البيئة الداخلية، لتوفير أنقى هواء لعائلتكم وأحبائكم.

وتقنياتها فعالة للغاية لدرجة أنها حظيت بتأييد عدد من المؤسسات العالمية، وأصبحت معتمدة من المؤسسة البريطانية للحساسية كتقنيات للتخلص من مسببات الحساسية كما أيدتها مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية (AAFA) بفضل إمكانياتها في خفض مستويات المواد المسببة للحساسية المحمولة جواً بنسبة 75% أو أكثر مع مرور الوقت.

وحصلت أيضاً على تأييد جمعية تنظيف الهواء الكورية لمستشعر الغبار البصري المدمج في كل أجهزة تنقية الهواء ضمن مجموعة LG PuriCare، المعروفة بقدرتها على اكتشاف وإزالة الغبار شديد النعومة.

من المحتمل أن تزداد أمراض الجهاز التنفسي مع حلول فصل الصيف وتغير الأحوال الجوية. كما أنه الوقت الذي تختار فيه العديد من العائلات قضاء الوقت الممتع في الداخل للتغلب على الحرارة والرطوبة في الخارج. ويُعدّ جهاز تنقية الهواء حلاً فعالاً من حيث التكلفة وصديق للبيئة وموفر للطاقة كي تضمنوا توفير الهواء النظيف والخالي من مسببات الحساسية لعائلاتكم في المنزل. وسترشدكم هذه القائمة إلى العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند شراء جهاز لتنقية الهواء وتوضح السبب الذي يجعل مجموعة فلاتر تنقية الهواء LG PuriCare الحل المثالي لمنزلكم.

تنقية شاملة (360 درجة)

يجب أن يكون جهاز تنقية الهواء قادراً على فلترة الهواء في أي مكان في منزلكم، وأن يوفر هواءً نظيفاً ومفلتراً في كل ركن من أركان المنزل بكفاءة. وتوفر مجموعة فلاتر هواء LG PuriCare التنقية والتغطية الشاملة لضمان استنشاق أحبائكم للهواء النظيف الخال من مسببات الحساسية بغض النظر عن مكان تواجدهم في الغرفة أو المنزل. وتعمل تقنية Clean Boost في هذه الفلاتر على تحسين نطاق التغطية، لتضمن وصول الهواء النظيف إلى أبعد زاوية في منزلكم.

فلترة شاملة من 6 خطوات

يمتلك كل جهاز لتنقية الهواء نظام ترشيح مصمم لإزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء المحيط. وعادةً ما يتم تصنيفها كجسيمات دقيقة (PM) متبوعة برقم يشير إلى حجم الجسيمات في الميكرومتر. وتوفر معظم أجهزة تنقية الهواء ترشيح يبلغ PM 10 و2.5، بينما توفر مجموعة PuriCare من "إل جي" ترشيح يبلغ PM 1.0. وتضمن هذه الحماية الشاملة إزالة المواد المسببة للحساسية والجسيمات الدقيقة التي تتسبب عادةً بإحداث نوبات الربو وحالات الجهاز التنفسي الأخرى من هواء المنزل. يستخدم LG PuriCare عملية مؤلفة من ست خطوات لتحقيق ذلك، مما يضمن لكم ولعائلتكم الهواء النظيف في الداخل:

الخطوة 1: التخلص من حبيبات الغبار الكبيرة (PM 10)

الخطوة 2: التخلص من الغبار الناعم (PM 2.5)

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الخطوة 3: التخلص من المواد المسببة للحساسية

الخطوة 4: التخلص من روائح منطقة المعيشة بما فيها غاز الأمونيا (PM 1.0)

الخطوة 5: التخلص من المركبات العضوية المتطايرة (PM 1.0)

الخطوة 6: التخلص من أوكسيد النيتروجين (PM 1.0)

رعاية الأطفال

يُعدّ الأطفال الصغار والرضع أكثر عرضةً لتأثيرات الجسيمات والمواد المسببة للحساسية الموجودة في الهواء، وهذا ما يضاعف من أهمية ضمان تنقية الهواء من حولهم. ويتم تصميم أجهزة تنقية الهواء عادةً لتوزيع الهواء باستخدام التيارات الهوائية وإرسال الهواء للأعلى وحول الغرفة، إلا أنّ هذه الطريقة لا توزع الهواء بالتساوي على مستوى الأرض، وهو المكان الذي يلعب فيه الأطفال الصغار أو يزحفون في معظم الأحيان. لذلك صممت "إل جي" أجهزة تنقية الهواء PuriCare خصيصاً وزودتها بقنوات نشر الهواء على مستوى منخفض لضمان توزيع الهواء النظيف والمفلتر في الارتفاع المثالي للرضع والأطفال الصغار.

احصلوا على الهواء النظيف في أي مكان

إيماناً منها بأن الهواء النظيف يجب أن يكون متاحاً أينما ذهبنا، أطلقت "إل جي" مؤخراً أول جهاز محمول لتنقية الهواء حول العالم في أسواق منطقة الخليج. ونظراً لأن الناس يقضون المزيد من أوقاتهم أثناء التنقل، صممت "إل جي" PuriCare Mini لتوفير الهواء النقي بغض النظر عن المكان الذي قد يكون فيه المستخدم. ويبلغ وزن PuriCare Mini 530 غ، أي ما يعادل زجاجة 500 مل من الماء. وعلى الرغم من حجمه الصغير إلا أنه ينقي الهواء بسرعة وفاعلية من خلال نظام الفلترة الفريد المكون من 4 خطوات. ويضم فلتر تنقية الهواء PuriCare Mini قطع تثبيت للسيارات وعربات الأطفال، مما يسهل الحصول على الهواء النقي في أي مكان.

مستشعر وشاشة ذكية

تكون معظم الملوثات الداخلية الضارة عديمة الرائحة ولا يمكن اكتشافها بسهولة. ويمكن أن تنتشر هذه الغازات في منزلكم وتتسبب بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، خاصةً إذا كانت تهوية المنزلة غير جيدة. تم تجهيز مجموعة LG PuriCare بجهاز استشعار الجسيمات الدقيقة بحجم 1.0 PM ومستشعر الغاز الذي يوفر قراءات في الوقت الفعلي للروائح الداخلية ومستوى انتشار الجسيمات. ويعرض المؤشر الذكي والمرمّز بألوان متعددة وبشكل مستقل جودة الرائحة في الداخل حتى عندما يكون تلوث الهواء في أقل مستوياته.

سهولة الحمل والتصميم الأنيق

تعد مراعاة سهولة النقل والتصميم الأنيق من الأشياء الهامة عند اختيار جهاز تنقية الهواء المناسب لعائلتكم. وقد تكون الحواف الحادة أو التصميم الضخم خطراً على الأطفال الصغار، فيمكن أن تسقط أجهزة تنقية الهواء الثقيلة وخاصةً تلك التي تحتوي على تصميم برجي أو ممكن أن تنقلب وتتسبب بإصابة أحدهم أو أن تتلف. وصحيح أن بعض أجهزة تنقية الهواء تضم المزيد من المزايا، لكن قد يأتي ذلك على حساب الحجم الضخم والثقيل، وقد يكون تنظيف وصيانة جهاز تنقية الهواء ومرشحاته مرهقاً أيضاً. وما يميز أجهزة مجموعة LG PuriCare هو خلوها من كل تلك العوائق، واحتوائها على جميع مزايا جهاز تنقية الهواء ذو الكفاءة والفاعلية الممتازة، مما سيوفر راحة البال لكم ولعائلتكم بأكملها.

الاتصال السلس

نظراً لانتشار تقنية (إنترنت الأشياء) في كل منزل، أصبح المستخدم بحاجة إلى جهاز تنقية هواء يوفر أيضاً إمكانيات الاتصال السلسة مع الأجهزة الأخرى. وتسهل "إل جي" إدارة أجهزتكم الذكية باستخدام تطبيق LG ThinQ (المتوفر على أنظمة Android وiOS). ويحتوي LG ThinQ على خوارزمية ذكية تزداد ذكاءً كلما استخدمتم أجهزتكم عبر التطبيق، وتتذكر عادات الاستخدام والبيانات كي تتوقع احتياجاتكم بشكل أفضل. ويمكنكم باستخدام التطبيق التحقق من جهاز PuriCare من أي مكان ومراقبة مستوى الغبار ووقت صيانة الفلتر وحتى الحصول على تنبيهات حول جودة الهواء داخل منزلكم والتي تكشف مستواها المستشعرات المتطورة والمدمجة في جهاز PuriCare. وتمنحكم مجموعة منتجات LG PuriCare مع تطبيق LG ThinQ أداءً عالي الجودة وتشغيل فعال وبقمة السلاسة.