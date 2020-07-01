الامارات | "النيابة العامة الاتحادية": الحبس والغرامة عقوبة الحصول على كلمة المرور بدون تصريح

شكرا لقرائتكم خبر عن "النيابة العامة الاتحادية": الحبس والغرامة عقوبة الحصول على كلمة المرور بدون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت النيابة العامة الاتحادية، في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، من جريمة الحصول على كلمة المرور من دون تصريح، لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وذكرت عبر حسابها على موقع " تويتر"، أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حصل بدون تصريح، على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو معلومات إلكترونية، وذلك وفقا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جدير بالذكر أنه وفقا لذات المادة يعاقب بذات العقوبة كل من أعد أو صمم أو أنتج أو باع أو اشترى أو اسـتورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنيــة معلومات، أو روج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية، أو برنامج معلوماتي، أو أي وســيلة تقنية معلومــات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

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