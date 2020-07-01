الامارات | #العرب_إلى_المريخ يجتاح "تويتر".. ومغردون: قيادة تبحث عن الإنجازات فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن #العرب_إلى_المريخ يجتاح "تويتر".. ومغردون: قيادة تبحث عن الإنجازات فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح وسم #العرب_إلى_المريخ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الوقت الذي يترقب فيه العالم إطلاق رحلة مسبار الأمل إلى المريخ بعد أسبوعين، والذي يعد إنجازا يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ وهو ما وصفه سموه باللحظة الفاصلة بين تاريخين يمثلان خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة، مشاركا وسم #العرب_إلى_المريخ أيضاً.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن شعورهم بالفخر بالإنجاز التاريخي غير المسبوق، حيث قال أحد المغردين: "#العرب_إلى_المريخ فخر لكل العرب والمسلمين..قيادة تبحث عن الإنجازات فقط"، وقال آخر: "فخرنا بك لا يقاس ولا يوصف، ويكفينا أنه معك صفحات التاريخ تقلب لتسجل الأول".

وأبدى مغردون آخردون شعورهم بالفرح بالمرتبة التي حجزتها دولة الإمارات لنفسها بين الدول، واصفين إياه بالإنجاز الإماراتي والعربي التاريخي، حيث ورد في إحدى التغريدات: "كل إماراتي وإماراتية بل كل عربي له أن يفتخر بالإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققته الإمارات بالمضي قدماً في إطلاق #مسبار_الأمل الإماراتي إلى المريخ، وكما علمتنا أن التفوق لا تصنعه الأماني وإنما العمل والجهد والإرادة".

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وحملت تعليقات وردود متابعي منصة الإمارات اليوم على موقع "تويتر" التمنيات بالخير ودوام التقدم لدولة الإمارات شعبها، حيث قال أحد المتابعين: "الله يحفظكم يارب بإذن الله في ازدهار دائم.. تحية للامارات واولاد زايد وشعبها".

وقال آخر: "علم المحبة والتسامح سيصل إلى المريخ بإذن الله"، "أسبوعان وينطلق مسبار الأمل الاماراتي العظيم.. حاملا معه الطموحات والأحلام والإنجازات..كل التوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ووفقاً للمخطط له، ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات)، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي باستخدام منصة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ( MHI H2A)،

ومن المتوقع أن يصل «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد عام 1971.

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