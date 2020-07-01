- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: إطلاق مسبار الأمل للمريخ لحظة فاصلة بين خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ والذي من المقرر إطلاقه بعد أسبوعين وهو ما وصفه سموه باللحظة الفاصلة بين تاريخين يمثلان خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم".
وأضاف سموه في تغريدة اخرى: "إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين .. خمسين عاماً مضت .. وخمسين عاماً قادمة .. المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عاماً .. ونحمدالله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد: إطلاق مسبار الأمل للمريخ لحظة فاصلة بين خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.