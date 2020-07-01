الامارات | بالفيديو والصور.. المساجد تعيد فتح أبوابها للمصلين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. المساجد تعيد فتح أبوابها للمصلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى مصلون اليوم، أول صلاة في المساجد عقب إعادة افتتاحها إثر قرار الإغلاق الذي صدر في 16 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في الدولة للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".

وحددت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لعودة المساجد منها تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية لها بحيث لا تتجاوز 30% وقراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني وليس الموجودة في المسجد، بالإضافة لتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر 3 أمتار بين كل مصلٍّ.

ويتوجب على كل فرد إحضار السجادة الخاصة به، ويمنع التجمع والمصافحة بكل أشكالها، و عدم حضور الأفراد الذين يقيمون مع مخالطين للمرضى إلى المساجد.

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