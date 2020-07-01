الامارات | «إسلامية دبي»: 10 إرشادات و8 ضوابط لإقامة الصلاة في المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي»: 10 إرشادات و8 ضوابط لإقامة الصلاة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خطة تتألف من 10 إرشادات للمصلين وثمانية ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للمصلين.

وتشمل الإرشادات ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصلٍّ وآخر بمعدل متر ونصف، والتأكيد على المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس المصاحف، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ وعدم تركها في المسجد.

وشملت الإرشادات عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بُعد، وعدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وعدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، وعدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو مناعة منخفضة، وتقام صلاة من هم فوق 60 سنة والأطفال تحت 12 سنة، في المنازل.

أما الضوابط فتضم فتح المسجد من رفع الأذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة لمدة 20 دقيقة فقط، وتقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الأذان وإغلاق المسجد مباشرة بعد صلاة الفريضة، ويمنع توزيع الكمامات والقفازات عند مدخل المسجد من قبل رواد المساجد، ويمنع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو التوزيع عند مدخل المسجد، والإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الأذان حتى انتهاء الصلاة، والإبقاء على مصلى النساء مغلقاً حتى إشعار آخر، والإبقاء على دورات المياه والمواضئ مغلقة حتى إشعار آخر، والتأكد من التزام المصلين بإرشادات وضوابط إقامة الصلاة في المساجد.

وأفادت الدائرة بأن رفع تعليق الصلاة في المساجد تدريجي اعتباراً من اليوم، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% لكل مسجد، في حين يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، إضافة إلى استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، بحيث ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كمصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية، والحدائق والمتنزهات.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إن المرحلة المقبلة تتطلب حرص الجميع أفراداً وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء، منوهاً بأن إعادة الافتتاح جاءت بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد، لأن الأصل هو الحفاظ على النفس والصحة والسلامة العامة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، أنه تم الانتهاء من خطة صيانة وتنظيف وتعقيم جميع مساجد دبي تزامناً مع فترة التعقيم الوطني بدبي بالتعاون مع بلدية دبي وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي، تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، والتي استهدفت واجهاتها ومداخلها وأدراجها، والمحيط الخارجي لها، والفرش والأرفف والكتب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لفتح المساجد بوضع اللوحات الإرشادية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار الوباء.

وأعلنت الدائرة عن قائمة المساجد المقرر افتتاحها في الإمارة لتشمل 770 مسجداً في مناطق ديرة وبر دبي، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد.

وتشمل المساجد 25 مسجداً في حتا، و13 مسجداً في منطقة الليسيلي، ومسجدين في منطقة الفقع، بينما تم افتتاح 12 مسجداً في منطقتي الهباب الأولى والثانية، وأربعة مساجد في المرموم، وستة مساجد في ند الشبا، وخمسة في جبل علي الأولى، وتسعة مساجد في جميرا، وخمسة مساجد في الجداف، و20 في منطقتي العوير الأولى والثانية.

كما تم افتتاح 19 مسجداً في القصيص الأولى والثانية والثالثة، وثمانية مساجد في منطقتي النهدة الأولى والثانية، ووادي العمردي شملت سبعة مساجد، وخمسة في مطار دبي الدولي، و24 مسجداً في الراشدية، وخمسة في القرهود، وسبعة في الطوار الأولى، و29 في منطقتي البرشاء الثانية والثالثة، و13 في مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والرابعة، وثلاثة مساجد في الصفوح، و29 في القوز الأولى والثانية والرابعة، وخمسة مساجد في أم الشيف، وتسعة في المنارة، و30 في أم سقيم، وتسعة في الصفا الأولى والثانية، وتسعة في الوصل، و18 في جميرا الثانية والثالثة، وسبعة في زعبيل الأولى والثانية.

وتضمنت القائمة 11 مسجداً في ند الحمر، و19 في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، و31 في منطقتي المزهر الأولى والثانية، وثمانية في مردف، و27 في مناطق الورقاء الثانية والثالثة والرابعة، و13 في عود المطينة الأولى والثانية، و14 في محيصنة الأولى والثانية والثالثة، و13 في الطوار الثانية الثالثة، و11 في أبوهيل، و14 مسجداً في هور العنز.

إرشادات

- ترك صفّ فارغ بين كل صفين من المصلين.

- ترك مسافة بين كل مصلٍّ وآخر بمعدل متر ونصف.

- ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.

- عدم لمس المصاحف.

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- إحضار سجادة الصلاة الخاصة.

- عدم المصافحة باليد.

- عدم إقامة التجمعات.

- عدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد انتهاء الصلاة.

- مغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة.

- عدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضاً مزمنة.

ضوابط

- فتح المسجد من رفع الأذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة.

- تقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الأذان.

- منع توزيع الكمامات والقفازات.

- منع توزيع التبرعات الغذائية.

- أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الأذان حتى انتهاء الصلاة.

- مصلى النساء مغلق.

- دورات المياه والمواضئ مغلقة.

- التأكد من التزام المصلين بالإرشادات وضوابط إقامة الصلاة في المساجد.

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