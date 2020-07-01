الامارات | فحص الخلو من «كورونا» شرط السفر والعودة إلى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص الخلو من «كورونا» شرط السفر والعودة إلى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسبع فئات من المواطنين والمقيمين إمكانية التقدم للحصول على تصريح سفر إلى الخارج، برسوم تبلغ 50 درهماً، وهم المرضى، والطلاب، وأصحاب مهمة عمل، ورجال الأعمال، والحالات الإنسانية، والمسافرون للترفيه، والمواطنون المقيمون في الخارج، وألزمت هذه الفئات بإرفاق الأوراق الثبوتية، التي تثبت غرض السفر، وفحص الخلو من فيروس «كورونا» قبل السفر، فيما ألزمت المقيمين قبل العودة بالتقدم للحصول على تصريح دخول إلى الدولة وفحص مسبق لـ«كوفيد-19».

وتفصيلاً، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة مقدمة للمواطنين، والمقيمين الذين لديهم إقامات سارية، حيث تتيح لهم إمكانية التقدم بطلب للسفر خارج دولة الإمارات إلى وجهات محددة، ضمن اشتراطات وإجراءات وقائية قابلة للتحديث والتعديل بناء على الأوضاع في العالم أثناء الأزمات والطوارئ.

وذكرت أن الوثائق والمستندات الإلزامية المطلوبة هي صور من بطاقة الهوية والإقامة وجواز السفر، وإثبات سبب المغادرة، ومستندات رسمية تدعم الطلب، موضحة أنه يجب على الراغبين في السفر من أجل العلاج على نفقة الدولة إرفاق صورة من موافقة اللجنة الطبية على الابتعاث، أما بالنسبة لطلبات العلاج على النفقة الشخصية، إرفاق توصية معتمدة من لجنة طبية على السفر خارج الدولة.

وبالنسبة للراغبين في السفر من أجل الدراسة، إرفاق خطاب بعدم الممانعة من السفر صادر من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للسفر من أجل مهمة عمل، فيجب إرفاق رسالة من جهة العمل تثبت عمله أو تدريبه خارج الدولة، أو وجود مهمة عمل في الخارج، وبالنسبة لرجال الأعمال فيتوجب عليهم إرفاق الإفادة بأوراق تثبت وجود عمل لهم بالخارج (عقود - أملاك تجارية)، وبالنسبة للحالات الإنسانية يتوجب إرفاق شهادة مرض أو وفاة قريب من الدرجة الأولى.

أما بالنسبة للراغبين في السفر من أجل الترفيه، فيتوجب عليهم إرفاق مستندات رسمية تدعم الطلب، مثل الحجوزات في جهة الترفيه.

وأتاحت الخدمة إمكانية طلب تصريح السفر للمواطنين المقيمين خارج الدولة، إذ يتوجب عليهم إرفاق صورة من عقد الزواج أو ما يثبت الإقامة خارج الدولة.

وحول خطوات مغادرة الدولة، ذكرت الهيئة أنه بعد استلام إشعار بقبول الطلب والإرشادات المطلوبة، يقوم المسافر بتوفير تأمين صحي دولي ساري المفعول طيلة فترة السفر ويصلح لبلد الوجهة، وإجراء فحص «كوفيد-19» قبل السفر، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المسافر إليها، التي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

ويجب إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق «الحصن» للجهات المعنية في المطارات.وشددت الهيئة على أنه لن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

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وتشمل ترتيبات السفر حجز التذكرة والتوجه للمطار، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى مثل الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها في المطارات، مثل لبس الكمامات والقفازات، وتعقيم الأيدي، والحرص على التباعد الجسدي، وإجراء فحص الحرارة في المطار، حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، وفي حال الاشتباه في إصابة أحد المسافرين بفيروس «كوفيد-19» سيتم منعه من السفر، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين.

وبالنسبة إلى آلية العودة إلى الدولة، أشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء فحص «كوفيد-19» قبل السفر بـ48 ساعة، والحصول على نتيجة سلبية، فيما يلزم فئة المقيمين التقديم على تصريح دخول للدولة والحصول على الموافقة قبل حجز تذكرة للعودة للبلاد، وتعبئة نموذج البيان الصحي في الطائرة قبل الهبوط في المطار، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والنظامية المطلوبة عند الوصول للدولة، والتأكد من تحميل وتفعيل تطبيق «الحصن».

رسوم غير مستردة

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن رسوم خدمة الحصول على تصريح السفر إلى الخارج تبلغ 50 درهماً، تعد غير مستردة في حال تم رفض الطلب، فيما يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، علماً بأن القواعد واللوائح قابلة للتغيير من دون إشعار.

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فئات مسموح لها الحصول على تصريح السفر إلى الخارج.

المسافر مُلزم بتقديم الهوية والإقامة وجواز السفر وإثبات سبب المغادرة.

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