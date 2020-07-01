الامارات | 421 إصابة بـ «كورونا».. و490 حالة شفاء ووفاة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 421 إصابة بـ «كورونا».. و490 حالة شفاء ووفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37 ألفاً و566.
وكشفت الوزارة إجراءها أكثر من 63 ألف فحص «كورونا» جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطوة الوزارة لتوسيع نطاق الفحوص وزيادتها في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.
كما أعلنت عن 421 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 48 ألفاً و667 حالة، إضافة إلى وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.
وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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