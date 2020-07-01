الامارات | بلدية أبوظبي تعزز المظهر الجمالي لـ 13 ألف شجرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تعزز المظهر الجمالي لـ 13 ألف شجرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً يستهدف تحسين المظهر الجمالي لأكثر من 13 ألف شجرة، ضمن النطاق الجغرافي التابع لمركز بلدية الشهامة.
ويأتي المشروع في إطار حرص البلدية على تعزيز المشهد الجمالي والحضاري المتناسق للشوارع، وتوفير بيئة متناغمة مع البنية التحتية العصرية والمتطورة، وجمالية المظهر العام الذي يعزز من هدف إسعاد المجتمع، وفي الوقت ذاته يستهدف المشروع صيانة ورعاية هذه الأشجار والمحافظة عليها، وإعطاءها المظهر المتناسق مع التشكيلات الجمالية لامتداد الشوارع.
وأكد مركز بلدية الشهامة أن مشروع تقليم الأشجار يسير بوتيرة متصاعدة، محققاً في كثير من المناطق نسبة تفوق الـ80%.
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