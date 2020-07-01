الامارات | «قضاء أبوظبي» توثّق 685 عقد زواج و105 طلبات طلاق عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» توثّق 685 عقد زواج و105 طلبات طلاق عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي أن قسم الكاتب العدل والتوثيقات تلقى 685 طلب توثيق عقد زواج، و105 طلبات إثبات طلاق، و19 طلباً توثيق إشهار إسلام، عن بُعد، خلال الفترة من 29 مارس حتى 10 يونيو الماضيين.

فيما أفادت الدائرة بأن إنجاز المعاملات يتضمن الاتصال المرئي مع المتعامل، للتأكد من شخصيته وفق الاشتراطات القانونية، لإتمام معاملات قسم الكاتب العدل والتوثيقات، إضافة إلى مكتب وصايا غير المسلمين.

وتفصيلاً، شهدت الدائرة، خلال الفترة من 29 مارس حتى 10 يونيو الماضيين، إيداع 6085 مذكرة عن بُعد في التحضير أو قبل الجلسة، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في التحضير 9982 جلسة، وعدد الجلسات في الابتدائي والاستئناف 14 ألفاً و340 جلسة، والدعاوى المنجزة في التحضير والابتدائي والاستئناف 3368 دعوى، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة في التقاضي الابتدائي والاستئناف 5739 حكماً، ووصل عدد إشعارات حضور جلسات التحضير والمحكمة 18 ألفاً و826 إشعاراً، وعدد الإعلانات بالرسائل النصية 6012 رسالة، و593 طلب حضور عن بعد.

وأكدت الدائرة حرصها من خلال قطاع المساندة والعمليات الداخلية، منذ بداية أزمة «كورونا»، على اتخاذ 24 إجراء لضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية، والمحافظة على السلامة والصحة العامة من خلال مراعاة التدابير الاحترازية، والتسهيل وتسريع الإجراءات على الموظفين والمتعاملين والموردين، منها تعقيم كل قاعات وممرات ومكاتب وساحات الدائرة، وإلغاء كل الدورات التدريبية الاعتيادية، والاستعاضة عنها بدورات إلكترونية من خلال منصة التدريب الإلكترونية، وإلغاء كل الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية، وغلق حضانة وغرفة الأمومة بالدائرة، وتوزيع المعقمات على المكاتب وأماكن الانتظار.

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية عقد ورشة عمل بعنوان «الوقاية من فيروس كورونا»، ورشّ وتعقيم مباني الدائرة والأسطح في أبوظبي والعين والظفرة، وإلغاء التوقيع من خلال البصمة، وتوفير أجهزة كشف الحرارة، وإغلاق النادي الرياضي (النادي الصحي) ودور العبادة بمقر الدائرة، ووضع ضوابط العمل عن بعد بمحاكم وإدارات الدائرة، بالإضافة إلى اعتماد دليل إجراءات العودة للعمل خلال جائحة «كورونا»، المتضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للموظفين والمتعاملين والعمال.

آلية التوثيق

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن آلية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات عن بُعد، تتضمن تقديم المعاملة إلكترونياً عبر الدخول الذكي إلى موقع الدائرة الرسمي، واتباع الخطوات المحددة في النظام، التي تتضمن توقيع المتعامل على النموذج، سواء كان ضمن النماذج الجاهزة الموجودة على الموقع، أو نموذجاً خاصاً يقوم المتعامل بإرساله ضمن المستندات المقدمة، ثم يقوم بإرفاق النسخة الموقعة عبر المسح الضوئي.

وأشارت إلى أن المتعامل يصل إليه إشعار لدفع الرسوم، مع رسالة إلى هاتفه المتحرك تتضمن موعداً للاتصال المرئي، مع طلب تحميل برنامج «WebEx cisco» ليتم من خلاله المقابلة وفق تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يتم التأكد من شخصية المتعامل وصحة البيانات المرفقة، إضافة إلى إجراءات تتعلق بحرية قرار المتعامل وعدم وقوعه تحت أي ضغوط. وبعد استكمال الإجراءات يتم إرسال نسخة من المعاملة عبر البريد الإلكتروني بينما تُرسل النسخة الأصلية بريدياً.

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