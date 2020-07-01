الامارات | «أوقاف أبوظبي»: الفرائض في المساجد والوضوء والسنن بالبيت

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف أبوظبي»: الفرائض في المساجد والوضوء والسنن بالبيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي إجراءات احترازية لدخول المساجد، تماشياً مع قرار العودة الجزئية لفتح المساجد أمام المصلين في مختلف إمارات الدولة، شملت الوضوء في البيت وغسل اليدين بالصابون واستخدام المعقمات، وإلزامية لبس المصلين للكمامة. وشددت الهيئة على ضرورة أداء السنن في البيت والاقتصار على أداء الفرائض في المساجد.

إلى ذلك تصدر وسم «فتح المساجد» قائمة الوسوم المتصدرة على شبكة «تويتر»، إذ عبّر مغردون عن فرحتهم وسعادتهم بالقرار، وشددوا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل مرتادي المساجد ودور العبادة، لتجنب انتشار العدوى وحماية الأرواح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news