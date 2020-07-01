الامارات | «بلدي خورفكان» يعتمد 350 طلب أراضٍ العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي خورفكان» يعتمد 350 طلب أراضٍ العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس البلدي لمدينة خورفكان 350 طلباً لمواطنين للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية منذ العام الماضي حتى يونيو الجاري.

وأفاد رئيس المجلس الدكتور راشد النقبي، بأن المجلس بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يعمل على ترميم القرية التاريخية وتنفيذ مشروع شق قناة مائية بالقرب منها، مشيراً إلى أنه يتم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير وترميم السوق الشعبي القديم.

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ولفت النقبي إلى أنه تم إضافة مشروع شلالات خورفكان بمقربة من مشروع المسرح الروماني الذي يتم إنجازه خلال الفترة الحالية رغم الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن المدرج سيتسع لأكثر من 600 فرد، وسيكون معلماً ثقافياً وفنياً بارزاً يتفاخر به أبناء مدينة خورفكان.

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