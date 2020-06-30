الامارات | شرطة أبوظبي : مراعاة مرضى السرطان والكلى القادمين الى الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي : مراعاة مرضى السرطان والكلى القادمين الى الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد العميد سالم عبدالله الظاهري ، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على إلزامية فحص "كورونا" لجميع القادمين الي إمارة أبوظبي ، ويستثنى من ذلك الاطفال دون 12 عاما، مع مراعاة مرضى السرطان والكلى.

واكد أن قرار إجراء فحص "كورونا" للقادمين الي امارة أبوظبي والتاكد من نتيجته السلبية يأتي ضمن اجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة أبوظبي.

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