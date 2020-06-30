النسخة التاسعة من الندوة الافتراضية ستتطرق إلى مزايا التوسع في السوق العالمي

في إطار مساعيها المستمرة لمواصلة تعزيز الأنشطة والشراكات التجارية بين الشركات العربية والبرازيلية خلال جائحة كورونا، تستضيف الغرفة التجارية العربية البرازيلية النسخة التاسعة من ندوتها الافتراضية يوم الأربعاء ( 1 يوليو 2020).

وستسلط الندوة، التي تحمل عنوان "آليات تعزيز التنافسية العالمية"، الضوء على الاستراتيجيات والوسائل الفعالة لتطوير الأعمال التجارية من أجل تحقيق حضور أوسع وأكثر مرونة في البرازيل والدول العربية. وتشارك الشركات البرازيلية التي تخطط لتوسيع حضورها في الأسواق العربية في هذه الندوة الافتراضية، التي سيتطرق المتحدثون خلالها إلى المنهجيات والأساليب الاستراتيجية والمثبتة لتطوير العمليات التجارية على الصعيد العالمي وفقاً للأهداف المؤسسية لهذه الشركات.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "كما في ندواتنا الافتراضية السابقة فإن تبادل الخبرات والتجارب سيكون في صلب ندوتنا المقبلة، والتي سيقدم المتحدثون خلالها أفكاراً شاملة حول مزايا التوسع على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى استعراض استراتيجياتهم بهذا الشأن، بما في ذلك أهمية الشهادات العالمية ووجود نظام فعال لتتبع المنتجات، وذلك لرفع القدرة التنافسية لأي شركة. كما سيكتسب المشاركون رؤىً وأفكاراً جديدة خلال تفاعلهم مع مجموعة الخبراء المشاركين في الندوة، ليحصل الجميع مع نهاية هذه الندوة على آراء ومدخلات جديدة، تماشياً مع هدفنا المتمثل في مساعدة أعضائنا على النمو والازدهار في هذه الفترة الصعبة."

وفيما يتعلق بتتبع المنتجات، سيطلع الحضور على كيفية مراقبة حركة المنتج بدءاً من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الشراء من قبل المستخدمين النهائيين، وذلك من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR) أو رموز الباركود. كما ستتناول الندوة الافتراضية السمات المميزة للأسواق العربية الكبرى، والبيانات الخاصة بالعملاء، وأهمية تقديم منتجات ذات جاذبية وقيمة أكبر للمستهلكين العرب، واستراتيجيات التفاوض المختلفة.

وتعد هذه الندوة الافتراضية أحدث نسخة من سلسلة الندوات والاجتماعات الافتراضية الخاصة التي تعقدها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لمناقشة القضايا الملحة ذات الصلة بالعلاقات العربية البرازيلية. وكانت قد استقطبت كل ندوة من هذه الندوات الافتراضية حوالي 800 مشارك من الشركات العربية والبرازيلية.