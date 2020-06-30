أرادَ تكشف عن جدول افتتاح ليالي الأفلام بالجادة في إطار استعدادها لإطلاق أوّل سينما خارجيّة للسيارات في الشارقة

كشفت أرادَ عن افتتاح سلسلة الأفلام التي سيتم عرضها خلال فعاليات ليالي الأفلام بالجادة في السينما الخارجيّة المخصصة للسيارات، والتي ستنطلق مساء الأربعاء القادم في مشروع أرادَ العملاق متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة الجديدة. ويتضمن جدول العروض باقة من الأفلام العائلية وأفلام الحركة والأفلام الكوميدية الكلاسيكية العربية والإنجليزية، والتي سيتم عرضها مجاناً في الهواء الطلق ضمن مساحة تستوعب 150 مركبة وعلى أساس الحضور المبكر. وسيتم التقيّد بجميع التوجيهات الحكومية فيما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الحاضرين.

وسيكون فيلم "أفنجرز" أول عرض يستمتع به زوار السينما، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 1 يوليو في مجمّع مدار بالجادة، وجهة الترفيه العائلية التي تم افتتاحها مؤخراً. وسيتم عرض الفيلم المميّز لعام 2018 "كريزي ريتش إيجنز" في نفس التوقيت يوم الخميس، الثاني من يوليو، ويليه الفيلم العائلي الرائع "توي ستوري"، والذي سيعرض يوم الجمعه، 3 يوليو، ثم فيلم "بلاك بانثر" من انتاج شركة مارفل والذي حقق نجاحاً ساحقاً، حيث سيتم عرضه يوم السبت 4 يوليو.

وسيكون الفيلم المصري "زكي شان" من بطولة النجم أحمد حلمي أول الأفلام العربية التي سيتم عرضها في الموقع وذلك يوم الأحد 5 يوليو. ويمكن استعراض قائمة الأفلام وأوقاتها وغيرها من التفاصيل عبر الصفحة الإلكترونية "ليالي الأفلام بالجادة" على موقع الجادة الإلكتروني. كما يمكن الحصول على قائمة الأفلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للجادة على الفيس بوك وانستجرام. وتتضمن الخطط المستقبلية لسينما السيارات في الجادة عروضاً لثنائيات الأفلام وعروض خاصة خلال أيام ونهايات الأسبوع.

وبإمكان مرتادي السينما طلب وجباتهم المفضلّة من منطقة زاد، الوجهة الجديدة لعشاق الطعام مع 17 منفذاً متنوّعاً لبيع الطعام والشراب ابتداءً من الفشار والبرغر وصولاً إلى السوشي والوجبات النباتيّة. وسيكون بإمكانهم الطلب عن طريق السيارة قبل دخول السينما أو الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث سيتم تسليم الوجبات مباشرة إلى السيارات وبطريقة آمنة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم تخصيص مواقف محددة لزوار السينما بناء على أحجام سياراتهم، حيث سيكون بإمكانهم الاستماع إلى الأفلام عن طريق موجة الأف أم 87.7. ويفضّل حضور جميع الضيوف قبل 10 دقائق على الأقل من بداية العرض، وإطفاء الأضواء الأمامية والبقاء في سياراتهم طيلة فترة عرض الفيلم.

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وفي تعليقه، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "نحن سعداء بمدى استجابة المجتمع المحلي بعد افتتاح مجمّع مدار بالجادة، والذي استقطب منذ افتتاحه في فبراير الماضي أكثر من 130 ألف زائر"، وأضاف: "إنّ ليالي الأفلام ليست سوى واحدة من خططنا المتنوّعة لرفد مدار بالجادة بالمزيد من الفعاليّات النوعيّة، حيث نتطلّع للترحيب بجميع أفراد المجتمع المحلّي في الشارقة مجدداً للاستمتاع بمرافق ونشاطات هذه الوجهة العائليّة الاستثنائية".

وتكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع مدار بالجادة في 27 فبراير الماضي، وهو أول جزء من مشروع الجادة العملاق الذي تم فتحه أمام الجمهور. وتولّت تصميم هذه الوجهة الترفيهية الضخمة شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، حيث تضم مركز استكشاف الجادة، ومنطقة مخصصة لمغامرات الأطفال، وساحة تزحلق، وقاعة فعاليات داخلية ومسرح.

ويضم مدار منطقة زاد لطلبات الطعام والتي تقدّم باقة واسعة من المأكولات في عدّة منافذ للبيع مثل ريترو 7، ومطعم مسل للأطعمة البحرية ومتجر الحلويات العربية الشهيّة كلاج عُمر.

جديرٌ بالذكر أن مشروع الجادة يقع في منطقة مويلح الأسرع نمواً في الشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24 مليار درهم إماراتي، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع في تغيير المشهد الحضري في الإمارة. وقد تمت المباشرة في الأعمال الإنشائية في الجادة في عام 2018، ومن المخطط تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الثالث من هذا العام.

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