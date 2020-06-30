الامارات | وزير الطاقة: قطعنا التيار عن 554 مشتركاً من أصل 70448 حساباً لدى "هيئة الكهرباء"

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: قطعنا التيار عن 554 مشتركاً من أصل 70448 حساباً لدى "هيئة الكهرباء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، أن نسبة التزام المواطنين بسداد المستحقات لدى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بلغت 97%، مؤكداً 1% فقط من المتعاملين هم من اضطرت الهيئة معهم إلى تطبيق آلية قطع التيار.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران الشحي، إلى المزروعي حول "ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء بالدولة" خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح الثلاثاء.

وقال الوزير: "من شملتهم قرارات قطع التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة لم يتجاوز عددهم 554 حساباً، من أصل 70 ألفاً و448 حساباً لدى الهيئة"، لأسباب مختلفة ما بين التخلف عن سداد المستحقات لفترات طويلة، أو لمخالفات في التوصيل أو الاستخدام، موضحاً أن الهيئة قامت بالتحقيق الفوري في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنة تشكو من انقطاع التيار الكهربائي عن منزلها، وتبيّن أن لديها متأخرات وصلت إلى 12 شهراً .

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