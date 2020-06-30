الامارات | 12 شرطاً للمشاركة في مبادرة «معلمون ملهمون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطاً للمشاركة في مبادرة «معلمون ملهمون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم 12 شرطاً، للمشاركة في مبادرة «معلمون ملهمون»، ‏التي أطلقتها الوزارة، أخيراً، للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالدولة، وتستهدف المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

ومن ضمن شروط المبادرة، أن تكون الفكرة مطبقة في المدارس الحكومية أو الخاصة، وأن يكون المشروع المقدم أحدث فرقاً في تقدم العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مؤشرات التعليم المنبثقة من الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات، وأن تكون المشاركة أسهمت في بناء شخصية الطالب وتطورها النفسي والاجتماعي والأكاديمي، وأن توظف المشاركة أدوات التكنولوجيا والتعلم الذكي في عمليتي التعلم والتعليم.

وأكدت الوزارة، في اشتراطاتها، أهمية تطبيق معايير الاستدامة، وإمكانية التطبيق في بيئات مدرسية متنوعة، سواء في التعلم المباشر أو التعلم عن بُعْد، وأن تكون الفكرة مطبقة على الأقل لمدة ثلاثة أشهر، وأحدثت أثراً ملموساً، ‏ويسمح للمعلم بتقديم فكرة واحدة فقط، ويجب ‏ألا تكون المشاركة تابعة لأي جهة أو مؤسسة خارجية.

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