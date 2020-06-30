الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامات

لاحظ قارئ في مدينة العين افتراش باعة متجولين للأرض وبيع الكمامات والقفازات في منطقة سوق الخضراوات، مشيرين إلى أن الأرضية غير نظيفة، والباعة يستغلون المتسوقين أيضاً في بيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين بذلك رفض الجهات المعنية دخولهم للسوق من دون ارتدائها.

صفوف

استغرب قراء عدم التقيد بالتوجيهات الصحية بالتباعد الاجتماعي، خصوصاً في المنافذ التي تتطلب الوقوف في صفوف، مشيرين إلى أهمية تفعيل المزيد من التوعية من أجل المساهمة في الحد من انتشار الوباء.

أسعار

لاحظ زوار لسوق اللحوم المركزي في عجمان، ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم في بعض المحال، مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه المحال، ومنعها من رفع الأسعار لأنه غير مبرر.

خدمات

قال متعاملون إن خدمات مراكز الاتصال في المؤسسات الخاصة بالدولة تستغرق أكثر من 20 دقيقة للرد على العملاء، مطالبين إياها بتطوير خدماتها وزيادة عدد موظفيها وفقاً لمعايير الجودة المؤسسية.

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عقارات

تساءل مستأجرون في العديد من المناطق عن الأسباب التي تدفع ملاك الوحدات السكنية المخصصة للإيجار إلى التمسك بمعدلات إيجار مرتفعة، في وقت تشهد السوق العقارية هدوءاً واضحاً منذ أشهر.

مراكز

لاحظ قراء أن المراكز التجارية في الدولة عادت لتشهد اكتظاظاً لافتاً بالمتسوقين على الرغم من غياب السياح في هذه الفترة، وعزا بعضهم الأمر إلى بقاء الأسر فترات طويلة داخل المنازل قبل الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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