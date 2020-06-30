الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص»: استئناف الدراسة في المدارس العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص»: استئناف الدراسة في المدارس العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إمكانية استئناف الطلبة دراستهم، العام المقبل، في جميع المدارس الخاصة بالإمارة، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

يأتي قرار استئناف الدراسة، خلال الموسم الدراسي المقبل، ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، ومتابعة حثيثة للمستجدات والتقييمات، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين بالحقل التعليمي، من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يضمن صحة وسلامة المجتمع المدرسي، ويمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

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وقالت رئيس الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، إن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ستكون وفق خطة ممنهجة، ترتكز بشكل أساسي على المستجدات الصحية، لضمان عودة آمنة، إضافة إلى الاستئناس برأي الميدان التربوي، الذي توليه الهيئة أهمية بالغة، حيث عقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات مع جميع إدارات المدارس الخاصة، للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها بشأن العودة إلى المدارس بطريقة صحيحة، تضمن سلامة الطلبة والكوادر العاملة، بهدف إشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وبما يخدم مصلحة الطلبة.

وأكدت الهاشمي سريان الإجراءات والضوابط الاحترازية على المدارس كافة دون استثناء، مشيرة إلى اختلاف آليات التطبيق من مدرسة لأخرى بحكم المساحات.

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