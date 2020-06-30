الامارات | كاميرات المراقبة توثق جريمة سرقة رجل أعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة توثق جريمة سرقة رجل أعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شريك (عربي) ومندوب مبيعات (عربي) بتهمة سرقة رجل أعمال (عربي) بالإكراه، بعد الاعتداء عليه في موقف سيارات وسرقة مبلغ 73 ألف درهم منه، في إطار خلافات مالية بينهما، ووثقت كاميرات المراقبة الجريمة.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأنه وصل إلى المواقف الخاصة بالبناية التي يسكن فيها، وحين ترجل من سيارته فوجئ بحضور المتهمين، وقال له أحدهما إنه توجه إلى شركته أكثر من مرة لتحصيل مبلغ مستحق له مقابل عمل أنجزته شركته، فأبلغه بأنه سلمهم شيكاً بالمبلغ، لكن المتهمين أصرا على استلام المبلغ نقدياً، فاتصل بمحاسب الشركة ليحضر دفتر سندات القبض، ثم فوجئ بالمتهمين يدفعانه ويسحبانه بين سيارتين حتى يبتعدا عن مكان تصوير الكاميرات واعتديا عليه ركلاً وأخذا مبلغ 73 ألفاً و300 درهم من مغلف معه كما أخذ أحدهما هاتفه وغادرا المكان.

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من جهته، قال شاهد عيان إنه توجه إلى الموقف بالمصادفة لركوب سيارته، فشاهد المتهمين يعتديات على المجني عليه ويسحبانه بين سيارتين ويخرج أحدهما شيئاً من جيبه يبدو أنها نقود.

وقال شاهد آخر في القضية إنه يقطن شقة مقابلة للبناية التي شهدت الواقعة وسمع صوت صراخ فنزل بسرعة وشاهد المتهمين يخرجان من المواقف وكان قميص أحدهما ممزقاً وسمع أحدهما يقول للآخر «الفلوس والموبايل معك» فرد الآخر بالإيجاب، ثم توجه إلى المواقف وشاهد تجمهر الناس حول المجني عليه، وأيد حارس أمن الروايتين السابقتين، مشيراً إلى أنه شاهد المتهمين يعتديان على المجني عليه بالأيدي والأرجل ثم سرقاه، كما وثقت كاميرات المراقبة الواقعة.

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