الامارات | شرطة الشارقة تتعامل مع 419 مركبة مهملة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتعامل مع 419 مركبة مهملة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، بلدية مدينة الشارقة، حملة ميدانية تستهدف المركبات المهجورة والمهملة والالشارقة À الإمارات اليوممطلوبة أمنياً، وتعاملت الحملة مع 419 مركبة متروكة من قبل أصحابها فترات طويلة، والتي قد تستغل في أعمال غير مشروعة، أو التعرض لها من قبل ضعاف النفوس والعبث بها.
وأفاد نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم حمد عبدالله بن قصمول، بأن الحملة تعمل على تعزيز التدابير الوقائية للحد من هذه الظواهر السلبية عبر إزالة هذه المركبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات والسلوكيات غير القانونية، مبيناً أن الحملة تعاملت مع 419 مركبة، منها أربع مركبات مطلوبة أمنياً.
وأوضح أن هذه السلوكيات الخاصة بترك المركبات فترات طويلة بحالة مزرية، قد يعرضها للسرقة بشكل كامل، أو أجزاء منها، أو سرقة محتوياتها، أو استغلالها في أعمال غير مشروعة، إلى جانب تشويهها للمظهر الحضاري للمدينة، حيث تكون المركبة عادة ملوثة بالأتربة المتراكمة عليها.
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