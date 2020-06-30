الامارات | «قضاء أبوظبي» مستمر في التقاضي عن بُعد عقب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» مستمر في التقاضي عن بُعد عقب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في دائرة القضاء في أبوظبي، أحمد إبراهيم المرزوقي، أن الدائرة نجحت في تطبيق نظام التقاضي عن بُعد، والدائرة ستستمر في التقاضي عن بُعد بعد انتهاء جائحة «كورونا» في أغلب القضايا باستثناء القضايا التي تستوجب الحضور لقاعات المحاكمات، مشيراً إلى أن البنية التحتية للمحاكم حالياً تتوافق مع العمل عن بُعد، كما أن المباني الجديدة للمحاكم ستراعي إجراءات التقاضي عن بُعد بشكل أكبر.

وأوضح المرزوقي، خلال الملتقى الإعلامي الـ69 لدائرة القضاء، أمس، عن بُعد، تحت عنوان «الاستدامة التشغيلية أرقام وإحصاءات» أن البنية التحتية لدائرة القضاء جاهزة 100% لاستمرارية التقاضي عن بُعد، لافتاً إلى تطبيق نحو 150 مشروعاً وفكرة تطويرية في التحول الرقمي بما كان له دور كبير في إنجاح التقاضي عن بُعد.

وأشار إلى أن إدارة تقنية المعلومات نجحت الأسبوع الماضي في زيادة القدرة الاستيعابية لمستخدمي التقاضي عن بُعد، وأصبح قادراً على استيعاب نحو 10 آلاف مستخدم من القضاة والمتعاملين والموظفين والمتقاضين في آن واحد، لافتاً إلى أن التقاضي عن بُعد أدى إلى ترشيد الطاقة والطاقة البديلة، بنحو سبعة ملايين درهم، تم الاستفادة منها في دعم البنية التحتية للتحول الرقمي 100%.

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وأكد حرص الدائرة منذ بداية أزمة «كورونا» على اتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية والمحافظة على السلامة والصحة العامة من خلال مراعاة التدابير الاحترازية وتسهيل وتسريع الإجراءات.

ولفت إلى إضافة العديد من التحسينات على بوابة الدائرة الإلكترونية، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بالمتعاملين، وإطلاق «واتساب التحضير»، واستحداث خدمتي طلبات التنفيذ لوكيل قانوني وطلبات المحاكم لوكيل قانوني (إلكترونياً).

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