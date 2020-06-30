الامارات | «التربية» تعقد امتحاناً يوم «الجمعة» لأول مرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعقد امتحاناً يوم «الجمعة» لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يونيو 2020 أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية العام الدراسي «التعويضية»، لطلبة الصف الثاني عشر، ممن لم يتمكنوا من أداء الامتحانات خلال الفترة المحددة لها نتيجة أي ظروف طارئة، أو لأي سبب آخر، شريطة أن يكون بعذر، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، لمدة خمسة أيام، بما فيها يوم الجمعة. ويؤدي الطلبة الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى 10 صباحاً، وتليها الفترة الثانية من الساعة 10 وحتى الساعة 11. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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