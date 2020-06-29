الامارات | غداً .. بدء استئناف دفع رسوم «مواقف أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. بدء استئناف دفع رسوم «مواقف أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف مركز النقل المتكامل، غداً احتساب رسوم المواقف العامة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، بعد إعفاء أصحاب المركبات من مستخدمي «مواقف» في مختلف أنحاء الإمارة من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً على ضرورة التزام المتعاملين بتجديد تصاريح مواقف السكان قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمركز.

ودعا المركز المتعاملين مع «مواقف» إلى استخدام وسائل الدفع الذكية لتسديد الرسوم المستحقة بشكل آمن وفعال، عبر خدمة الدفع المباشر بالهاتف المتحرك «م-مواقف» أو من خلال تطبيق «درب»، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الدفع المنتشرة في مختلف المناطق، للدفع نقداً أو عن طريق البطاقات القابلة لإعادة التعبئة.

وشدد المركز على أن كافة أجهزة الدفع المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة «آمنة تماماً للاستخدام»، إذ تخضع لعمليات تعقيم بصورة يومية ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يشمل جميع وسائل النقل العام والمرافق الخدمية التابعة له، بما فيها أجهزة الدفع لضمان صحة وسلامة الجمهور.

وذكّر المركز متعاملي «مواقف» بمواعيد وأنواع تحصيل الرسوم، إذ أوضح أن أنه يتم احتساب الرسوم من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل من السبت إلى الخميس. ويكون وقوف المركبات مجاناً أيام الجمعة وأيام العُطَل الرسمية ولأصحاب الهمم، كما تُعفى المواقف القريبة من المساجد من نظام المواقف المدفوعة، حيث يُمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم المقررة لمدة 45 دقيقة من بدء رفع الأذان، بشرط عدم عرقلة حركة السير والمرور، مشيراً إلى أن رسوم المواقف الفرعية المحددة باللونين الأزرق والأسود، تبلغ درهمين للساعة، و15 درهماً لليوم الواحد، فيما تبلغ رسوم المواقف الرئيسة المحددة باللونين الأزرق والأبيض، ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، والمدة القصوى لإيقاف المركبة أربع ساعات.

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وأكد أنه بالنسبة لتصاريح مواقف السكان فيحق لحامليها إيقاف مركباتهم في المواقف الفرعية المخصصة للسكان ضمن المناطق الواقعة في القطاع السكني نفسه الذي يقطنون فيه ويُمكن استخراج تلك التصاريح عن طريق الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل، أو مراكز إسعاد المتعاملين.

إلى ذلك، أكد المركز ضرورة تجديد تصاريح مواقف السكان قبل انتهاء صلاحيتها، ويمكن تجديدها بكل سهولة ويسر عبر الموقع الالكتروني للمركز. ونوه بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة «مواقف» في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لحاملي تصاريح المواقف السكان خلال الأوقات المحددة لهم، وذلك تجنباً للمخالفات.

كما أكد ضرورة عدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة.

وأوضح المركز أن مفتشي «مواقف» لا يتوقفون عن جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد «مواقف» وسيقومون بمخالفة جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

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