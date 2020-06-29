الامارات | بلدية خورفكان تزيل تلوثاً نفطياً على شواطئ منطقتي اللؤلؤية وزبارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تزيل تلوثاً نفطياً على شواطئ منطقتي اللؤلؤية وزبارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت شواطئ منطقتي اللؤلؤية وزبارة في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، لتلوث نفطي «قار وزيوت»، وأجرت بلدية خورفكان بالتعاون مع شركة «بيئة» عمليات تنظيف لشواطئ المنطقتين، وتهيئتهما من جديد للمرتادين. وكانت تلوث الشواطئ جراء تنظيف خزانات سفن عابرة في المياه الدولية، أثارت استياء مرتادي شواطئ خورفكان.

وأفادت مديرة بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي أن البقع النفطية التي ظهرت على الشاطئ لا تضر البيئة البحرية كونها بقعاً محدودة للغاية. وأكدت أنها تلوث بسيط قد تكون القتها أحدى السفن العابرة في المياه الدولية وجرفتها التيارات المائية والرياح، إلى الساحل.

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ولفتت القاضي إلى أنه تم تنظيم الشواطئ من مخلفات السفن من قبل فرق البلدية بالتعاون مع شركة «بيئة»، كما تم تهيئتها من جديد للمرتادين، وإزالة البقع من الرمال فور وصولها إلى الساحل، مؤكدة أن عملية مراقبة السفن التي تلقي بهذه المخلفات في المياه ليست من اختصاص المجلس البلدي أو البلدية، إنما من اختصاص جهات أخرى.

وأفاد مصدر في جمعية الصيادين بمدينة خورفكان أن التلوث من جراء المخلفات النفطية للسفن، كان بسيطاً جداً إذ لم يتم رصد أي تأثير على الأحياء البحرية ولا حركة الصيد التي سارت بمستواها الطبيعي، مضيفا أن هذا الأمر متكرر بحكم عبور السفن التجارية عبر المحيط.

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