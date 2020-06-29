الامارات | السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة مع دائرة الصحة-أبوظبي وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.

وذكرت أنه يتم إثبات نتيجة الفحص عن طريق تطبيق الحصن أو رسالة نصية من أي مستشفى أو أي مركز من مراكز التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة، ويستثنى من ذلك حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في المركبات، مع استمرار منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

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يأتي ذلك مع الاستمرار بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” في الإمارة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، عن استمرار تقييد الدخول إلى الإمارة، باستثناء الفئات المصرح لها، وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي، والسماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بحرية داخلها، مع استمرار السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح.

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