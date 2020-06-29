الامارات | عودة جميع موظفي حكومة رأس الخيمة 100% الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جميع موظفي حكومة رأس الخيمة 100% الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، تعميما بشأن عودة الموظفين لمقار العمل بنسبة 10%% اعتبارا من الأحد المقبل، ونص التعميم الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، على إلغاء الاستثناءات الممنوحة لموظفين العاملين في الحكومة بجميع الفئات، على أن تنحصر الاستثناءات المرتبطة بالمخاطر الصحية ذات الصلة بفيروس كورونا كوفيد 19 على فئة واحدة تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بحيث يستمر عملهم "عن بعد" وفق ضوابط وأحكام النظام المعتمد شرط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وأوضح التعميم، على التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتأكيد على التباعد الجسدي بما يضمن سلامة الموظفين، كما نص على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تفعيل التجمعات والاختلاط.

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