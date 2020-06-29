الامارات | مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.. حيث يمكنك دائماً أن تجد الأمل

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.. حيث يمكنك دائماً أن تجد الأمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدكتور عزيز ياسري

رئيس قسم العناية المركزة

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب - دبي

سأتحدث اليوم عن حالة مثيرة للاهتمام كانت لدينا لثمانين يوماً في وحدة العناية المركزة

وهي نوع شديد من كورونا، والتي تطلبت من المريض أن يبقى على تنفس ميكانيكي لمدة 58 يوماً

وهذه تعد أطول فترة تنفس ميكانيكي لأي من مرضى كورونا لدينا

قد أغمي عليه في حديقة عامة وتم نقله من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

الى واحد من أفضل المستشفيات في دبي، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

مهما كنت مريضاً

ومهما كانت حالتك المرضية معقدة

ومهما كان مدى تأثير فايرس كورونا عليك

يمكنك دائماً أن تجد الأمل

ويمكنك دائماً أن تجد المكان المناسب للعلاج

وأن تجد الأشخاص المناسبين ليعتنوا بك

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