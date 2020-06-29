مؤتمر الجمعية الأمريكية لبنوك الدم 2020 يسلط الضوء على أبرز نتائج الاجتماع السنوي للجمعية

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية الأمريكية لبنوك الدم 2020 الافتراضي، و الذي يسلط الضوء على أبرز نتائج الاجتماع السنوي للجمعية وقد تم بث الفعالية الافتراضية مباشرةً حيث القت الضوء على آخر المستجدات في مجال طب نقل الدم والمعالجات البيولوجية بحضور متحدثين من المنطقة والعالم يتمتعون بخبرة عالمية، وسيحصل المشاركين على 9 ساعات تعليم طبي مستمر.

وسيتناول المؤتمر جائحة كوفيد-19 في جلسة عنوانها: "بلازما النقاهة: وجهات نظر عالمية". وتضم الجلسة خبراء من البرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية حيث سيناقشون استخدامهم لبلازما النقاهة خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة لتجارب من هونغ كونغ مع فيروس سارس وفيروس H1N1. وسيحظى الحضور بجلسة مطولة للأسئلة والأجوبة حيث ستناقش لجنة من الخبراء الأسئلة التي تشغل المهتمين في هذا المجال.

وقدم اعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم سموه لفعاليات المؤتمر.

وبهذه المناسبة وجه سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي، راعي الجائزة على دعم سموه الدائم لجميع الفعاليات العلمية التي تهدف الارتقاء بمجال البحث العلمي محليا وعالميا، كما أكد سعادته علي ان دعم الجائزة للمؤتمر يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف اكساب الاطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمر الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية .

وتُعد الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (أيه أيه بي بي) جمعية دولية غير ربحية تمثل الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال عمليات نقل الدم والعلاجات الخلوية، وتسعى الجمعية لتطوير وتوفير المعايير، وشهادات الاعتماد، والبرامج التعليمية التي تركز على تحسين طرق العناية بالمرضى والمتبرعين وسلامتهم. وتشمل عضوية الجمعية الأطباء والممرضات والعلماء والباحثين والإداريين والتقنيين في المجال الطبي وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية، حيث يتوزع أعضاء الجمعية في أكثر من 80 دولةً، وتعتمد مؤسسات من أكثر من 50 دولة.

ستستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام ويُعقد بالكامل عبر الإنترنت، حيث تشارك مجموعة متميزة من المتحدثين من أرجاء العالم بتغطية مجموعة من المواضيع المهمّة مثل القادة المتميزين وتجنّب الإرهاق في المختبر ومعايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم بلغة بسيطة وسلامة نقل الدم والارتكاس الرئوي بعد عمليات نقل الدم، أحدث التوجهات حول المتبرعين: إدارة حديد الدم والمتبرع الذهبي لمنتجات الدم الخاصة، أحدث التوجهات حول الإرشادات المتعلقة بالتطبيقات السريرية الجديدة للفصد العلاجي، وأحدث التوجهات المتعلقة بمرض فرفرية نقص الصفيحات التخثرية (TTP) وأحدث توجهات إدارة دم المريض، وتأثير مسؤول سلامة نقل الدم.

جدير بالذكر ان محتوى المؤتمر الذي سيعقد بشكل افتراضي عن بعد لا يختلف عن النسخة الفعلية التي خطط لها سابقاً، باستثناء بعض تعديلات طفيفة على البرنامج. وسيحظى المشاركون بإمكانية الوصول الكامل إلى التسجيلات الخاصة بكل جلسة حتى بعد انتهاء المؤتمر.