إطلاق تطبيق "حلوة" لعروض التوفير للمتسوّقين عبر الإنترنت

- في سعي منهما لتقديم تجربة تسوّق عبر الإنترنت مجزية للعائلة، أطلق اثنان من خبراء المنصات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة تطبيق "حلوة"، وهو تطبيق مجاني للمتسوّقين عبر الإنترنت يختص بالعثور على أفضل رموز كوبونات التوفير للتسوّق عبر الإنترنت، ويقوم بتطبيقها تلقائياً على سلة المتسوّق بطريقة توفر الوقت والجهد للبحث عن أفضل العروض.

هذا ويقوم تطبيق "حلوة" بالبحث عن الكوبونات المتوفرة بهدف توفير المال أثناء التسوق عبر الإنترنت، كما يعثر على صفقات استرداد النقود من المواقع التي توفرها، ويقوم بتطبيقها تلقائياً عندما يقوم المتسوّق بطلب المنتجات من خلال التطبيق.

وقام بتأسيس التطبيق هيتش أوتشيل وعباس جعفر علي، وهما يمتلكان خبرة كبيرة في مجالي التكنولوجيا ووسائط ألعاب الفيديو، وقد أرادا تقديم طريقة أسهل لتتبّع أفضل الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، وذلك من غير الحاجة إلى البحث يدوياً عن رموز الخصومات في منصات التسوق الإلكترونية المختلفة والتحقق منها.

وحول إطلاق التطبيق قال هيتش أوتشيل: "أنا وعباس عاشقان للتكنولوجيا، وقد وجدنا طريقة ذكية لتوفير المال خلال التسوّق عبر الإنترنت، وأردنا أن نشارك هذا مع أي شخص يرغب بتوفير المال على مشترياته عبر الإنترنت، وقد كانت هذه بداية فكرة إنشاء تطبيق "حلوة" ".

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وفي نفس السياق أضاف عباس جعفر علي: "يمتاز تطبيق "حلوة" بسهولة الاستخدام، وهو يريح المستخدمين من عناء التخمين والبحث عن طريقة لتوفير أكبر قدر ممكن أثناء التسوق عبر الإنترنت، ونحن سعداء للعمل مع عدد من منصات التسوق الإلكترونية التابعة لأهم العلامات الرائدة في المنطقة، والتي توفر كل شيء ابتداءً من الأزياء ووصولاً إلى البقالة، ونتطلع قدماً للعمل مع المزيد من المواقع في المستقبل لتوسيع شبكتنا من التوفير".



ويعمل تطبيق "حلوة" حالياً مع عدد من أشهر مواقع التسوّق عبر الإنترنت في المنطقة، بما في ذلك Namshi و GAP و H&M و Mamas and Papas و Bath & Body Works و Home Box و Fresh to Home و Sprii و Ounass و Nisnass و Vogacloset و Pottery Barn، وتتراوح نسب التوفير في هذه المتاجر الإلكترونية من 5% حتى 20%.

يتوفر تطبيق "حلوة" الآن مجاناً عبر موقع www.helwa.io وهو يعمل حصرياً عبر متصفح Chrome على الحاسب الشخصي، وسيتم إطلاق نسخة تطبيق للهواتف المحمولة في المستقبل أيضاً.