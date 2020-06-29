بلدية دبا الحصن تكشف النقاب عن تقريرها النصف السنوي للخدمات الشاملة لعام 2020



كشفت بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة عن تقريرها النصف السنوي لعام 2020 للخدمات الشاملة التي تقدمها لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين ضمن سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في راحة سكان المدينة الفاضلة وسعادتهم، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وبين التقرير أن عدد عقود الإيجار المصدقة التي أصدرتها البلدية خلال النصف الأول من السنة الحالية 2020 بلغ 210 عقداً، فيما وصل عدد الإعلانات الخارجية (اللوحات الإعلانية) 156 لوحة إعلانية، ووصل عدد استخراج براءات الذمة لعقود الإيجار 77 براءة، وبلغت معاملات الصندوق التي نفذتها البلدية 820 معاملة.

وذكر التقرير أيضاً أن عدد ممتلكات البلدية التي تم تأجيرها أو التصديق عليها للمواطنين والمقيمين في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 15 ممتلكاً، فيما بلغ عدد بيع الدفاتر ذات القيمة مثل عقود الإيجار، وغيرها مما يحتاجه السكان خلال عملهم 353 دفتراً من ذوات القيمة.



وقال سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن في معرض تعليقه على التقرير “أن النصف الأول من عام 2020 وبالذات الأشهر الثلاثة الأخيرة منه، شكلت تحدياً كبيراً للبلدية بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم، ولكن البلدية بكافة طواقمها وأقسامها وموظفيها، بذلت جهوداً مضاعفة لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة بأفضل الطرق الممكنة، ولم توفر البلدية جهداً من أجل تأدية رسالتها وواجباتها في سبيل المواطن والوطن بغض النظر عن الظروف المحيطة".

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وأكد اليحيائي "أن صحة المواطنين وسلامتهم، وعدم توقف أعمالهم، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، كانت شعارنا خلال الفترة الماضية، ولهذا فعلنا نظام "العمل عن بعد" كي لا تتوقف الخدمات التي نقدمها للسكان لحظة واحدة، فالخدمة هي واجبنا، والعمل على راحة السكان دأبنا الدائم والمستمر وفي جميع الأوقات".

وأوضح سعادته أن البلدية ومن منطلق حرصها على صحة المتعاملين وأمنهم، كانت تستبقبل عدداً كبيراً من المعاملات عن طريق البريد الالكتروني، وتنجزها رقمياً ثم تعيد إرسالها إلى أصحابها موفرة عليهم الوقت والجهد، حيث شكلت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية وسيلة فعالة لضمان سلامة العملاء وعدم تعطل أعمالهم".

وذكر اليحيائي "أن المحن تكشف قوة المؤسسات، وقد كانت جائحة كورونا حافزاً لنا لتقديم الأفضل في خدمة سكان مدينتنا الفاضلة عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي علمتنا دائماً عدم الاستسلام أمام التحديات، وأرشدتنا إلى سبل النصر والرفعة والمجد مهما كانت التضحيات".

وأكد مدير البلدية في ختام تعليقه على التقرير "أن البلدية بكافة أقسامها مستمرة في جهودها للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة، خصوصاً بعد صدور قرار العودة للعمل في المقار الرسمية بعد شهور من "العمل عن بعد"، حيث يعتبر هذا القرار حافزاً إضافياً وملهماً ودليلاً مرشداً لكافة الموظفين في البلدية من أجل تقديم أفضل ما لديهم، ومنتهى قدراتهم في خدمة المواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة".