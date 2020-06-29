تطبيق Urban لتكنولوجيا العقارات يقدم عقودًا مرنة للمستأجرين في دبي

أعلن تطبيق Urban لتكنولوجيا العقارات "البروبتك" عن عرضه لوحدات سكنية ذات عقود مرنة تسمح للمستأجرين في دبي إنهاء الاتفاق بعد ستة أشهر فقط ودون تحمل أي رسوم إضافية. ويأتي هذا العرض بهدف تخفيف الصعوبات المادية التي يفرضها الوضع الحالي على الناس في مختلف أنحاء العالم وذلك بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.

تفرض العقود المعتادة على المستأجرين دفع غرامة تعادل قيمة شهرين من الإيجار في حال رغبتهم بإلغاء العقد قبل الموعد المتفق عليه، مما يشكل عبئا على المستأجرين، وقد ينتهى بدفعات تقدر بآلاف الدراهم وذلك وفقًا للبنود المتفق عليها سابقًا.

مبادرة Urban للعقود المرنة تزيل هذا العبء بتمكين المستأجرين من إنهاء عقودهم بطريقة سلسة ودون تقديم أي دفعات إضافية. ويتم تفعيل هذه الخاصية فور مرور ستة أشهر منذ بداية فترة عقد الإيجار وبعد تقديم طلب إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء بشهر. وقد لاقت هذه المبادرة إطراءً من قبل مستخدمي تطبيق Urban الذين يبحثون عن طرق مختلفة لتفادي المجازفات المادية التي يفرضها الوضع الراهن.

قالت تالا نصولي، المدير العام لـUrban: "لقد أصبحت غرامات الانسحاب من عقود الإيجار شيئًا متعارف عليه منذ فترة طويلة، على الرغم من عدم وجود أي قوانين تنص عليها. تسبب مثل هذه الممارسات مشقة لا داعي لها على المستأجرين وتؤثر على قدرتهم بالالتزام باستئجار منزل على مدى أطول. ومن خلال تقديم ميزة "العقد المرن" نساعد في إنشاء نموذج جديد في سوق الإيجار في دبي حيث أننا نعمل جنبا إلى جنب مع الملّاك لتمهيد الطريق لاتجاه جديد في السوق العقاري يقدم الراحة ويشجع التعاطف مع المستأجرين في هذه الظروف الصعبة".

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في حين أن الميزة الجديدة قابلة للتطبيق على وحدات معينة، سوف نستمر في Urban بتوسيع العرض على وحدات أكثر ليستفيد كل من الملّاك والمستأجرين من القيمة المضافة من العقود المرنة.

وتعد هذه المبادرة الأجدد ضمن سلسلة من العروض التي قدمها تطبيق Urban مؤخرًا لدعم المستأجرين في ظل تفشي فيروس كوفيد-19، حيث أن التطبيق قرر مؤخرًا إعفاء موظفي هيئة الصحة في دبي الراغبين بالاستئجار عبر المنصة Urban من رسوم خدمة الإيجار ذات الـ5 ٪ وتوفير ما يتراوح بين شهر أو شهرين من الإيجار مجانًا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير خدمة دفع الإيجار عبر أقساط شهرية وذلك لمساعدة المستأجرين على إدارة مدخولهم المادي.

لمزيد من المعلومات حول العقود المرنة فيUrban ، الوحدات المشمولة، يمكن للمستخدمين زيارة التطبيق والبحث عن قائمة العقود المرنة.