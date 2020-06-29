الامارات | 149 مدرسة خاصة استفادت من منصات «التربية» في «التعليم عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 149 مدرسة خاصة استفادت من منصات «التربية» في «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن 149 مدرسة خاصة في الدولة استفادت من منصات وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعلّم عن بُعد، مشيراً إلى أن المدارس تستثمر في الأبنية والرواتب والخدمات الأخرى، بناء على رسوم تحددها معايير معينة ويسددها ولي أمر الطالب على مراحل أو فصول، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

جاء ذلك في رده على سؤال عن رسوم المدارس الخاصة مقابل الخدمات التعليمية التي تقدمها خلال فترة التعليم عن بعد، في جلسة حوارية نظمها، أخيراً، الاتحاد النسائي العام.

وأوضح أن الفصل الدراسي الثالث شهد تطبيق التعليم عن بعد، ولذلك فإن المدارس عملت على تطوير منظومتها الإلكترونية، إضافة إلى الاستثمار في المنشآت.

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