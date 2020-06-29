الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظام

أبلغت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشتركيها، عبر رسائل نصيّة على هواتفهم المتحركة، بأنه سيتم تعطيل نظام الدخول الذكي، اعتباراً من شهر يوليو، وأن على مشتركيها القيام بالتسجيل في نظام الهوية الرقمية، وترقية حساباتهم في نظام الدخول الذكي.

درّاجات

طالب سائقون في أبوظبي إلزام هواة الدرّاجات الهوائية باشتراطات السلامة أثناء قيادتها، في مقدمتها تركيب أنوار خلفية وأمامية، لتنبيه المركبات خلال الليل، منعاً لتعرّضهم لحوادث صدم على الطرق العامة.

تراجع

اشتكى مستهلكون في الشارقة من تراجع مستوى الإجراءات الاحترازية لبعض موظفي «التوصيل»، التابعين لمطاعم الوجبات السريعة للمنازل، بعدما كانوا ملتزمين، خلال الفترة الماضية، من جائحة «كورونا».

استهتار

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لاحظ قرّاء في عجمان وجود فئة من المستهترين يتعمّدون تجاهل التباعد الاجتماعي، ويجلسون في جماعات على المسطحات الخضراء دخل المدينة، إذ لا تتعدى المسافة بين الفرد والآخر أكثر من نصف متر.

مبادرة

أثنى أولياء أمور طلبة في الشارقة على مبادرة «ركائز اللغة العربية»، وعلى تطبيق القائمين عليها أعلى معايير الإجراءات الاحترازية في تكريمها للطلبة الفائزين في مسابقة «القصة القصيرة»، وذلك من خلال إيصال الجوائز التشجيعية للطلبة المتميزين إلى منازلهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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