الامارات | 58 ألف فحص جديد لاكتشاف «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف فحص جديد لاكتشاف «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 58 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطة توسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 437 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 47 ألفاً و797 حالة. كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 313 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 577 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 36 ألفاً و411. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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