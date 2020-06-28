الامارات | "صفر" حالات الإصابة بـ"بكورونا" في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صفر" حالات الإصابة بـ"بكورونا" في مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، احدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا "صفر" وخلوه حاليا من أي إصابة بالفيروس .

وأشار الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور سو جانج أن ذلك تحقق من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة منذ بداية الأزمة بفضل المتابعة المستمرة لقيادتها الرشيدة واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الوقائية مما أدى الى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع والفعال مع الحالات المصابة واستخدام بروتوكولات العلاج المعتمدة مما ساهم في ارتفاع حالات الشفاء .

وأشاد الدكتور سو جانج بالدور الفعال الذى تبذله يوميا الجهات المعنية بالدولة والمتطوعين والكوادر الطبية التى تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة الازمة مشيرا الى أنه منذ بداية الأزمة ومن قبل اعلان منظمة الصحة العالمية بتحول الوباء الى جائحة بادر مستشفى الشيخ خليفة التخصصي باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المرضى والزائرين والطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى.

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واكد الدكتور سو جانج أن المستشفى حاليا آمن تماما لاستقبال المرضى للاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة والتى يقدمها وفق أرقى المعايير العالمية.

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