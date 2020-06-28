الامارات | بلدية دبي تصادر وتتلف منتجات تبغ منتهية الصلاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تصادر وتتلف منتجات تبغ منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت حملة تفتيشية أجرتها بلدية دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك عن مصادرة منتجات تبغ ومعسل منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط ما يقارب من 100 كارتون تحتوي 4582 عبوة من منتجات التبغ من علامات تجارية مختلفة بما يقدر قيمته بـ60 ألف درهم، كما لوحظ سوء التخزين المتبع في المستودع الذي تم ضبط المنتجات فيه، وافتقاره إلى الضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية.

وأشارت مدير إدارة الصحة والسلامة في البلدية الدكتورة نسيم إلى أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من منتجات وفق الإجراءات المتبعة في الدائرة، إضافة إلى مخالفة الشركة وفق التشريعات المعمول بها.

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وأكدت استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المستودعات في الإمارة لرصد مخالفات البيئة التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمع.

ودعت الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي من خلال الهاتف المجاني 800900 أو من خلال قوات التواصل الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبلدية دبي أو عبر تطبيق Dubai 24/7.

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