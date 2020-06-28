"إمداد" تطلق "باقة الحماية اللامحدودة"

أعلنت مجموعة "إمداد" اليوم، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، عن إطلاق " باقة الحماية اللامحدودة" الجديدة المصممة لأعمال التطهير. وتُضاف الخدمة الجديدة إلى محفظة حلول الشركة الواسعة التي تهدف إلى بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت "إسناد"، الشركة التابعة لمجموعة "إمداد"، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامّة، بتطوير مجموعة من الخدمات الجديدة التي تشمل أعمال التنظيف والتطهير وكساء الأسطح بمواد الحماية طويلة الأجل والتي ستساهم في تأمين حماية متعددة المستويات من الجراثيم في جميع المرافق السكنية والتجارية.

وتشمل باقة "إسناد" الجديدة مجموعة من الخدمات بما فيها التنظيف العميق، والتطهير، والمعالجة بتقنية النانو، ونظام رائد لتنقية الهواء، والروبوت الذكي للتشخيص والمسح في الأماكن المغلقة لمكافحة الأوبئة (AIMBOT). وتُعد أعمال التنظيف العميق ضرورية لإزالة الشوائب الصعبة التي تجذب الكائنات الحية الدقيقة، وكذلك إزالة الترسبات القديمة لمواد التنظيف التي يمكن أن تتفاعل مع مضادات الجراثيم، مما قد يعطل نجاح عمليات تطهير الأسطح.

وعلى عكس المطهرات العادية التي تنظف الأسطح من أي كائنات دقيقة بكتيرية أو فيروسية لفترة قصيرة، توفر خدمة المعالجة بتقنية النانو التي تقدّمها "إسناد" كساء أحادي الجزيئات المكون من عامل مضاد للميكروبات الذي يبقى بشكلٍ دائم على الأسطح، وتظل فعّالة لمدة تصل إلى 30 يوماً. وتساعد هذه الطبقة على منع تراكم مجموعات الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح، بالإضافة إلى توفير طريقة سهلة للتنظيف والمساهمة في تقليل أعمال التعقيم الدورية.

كما وأن تركيب نظام الروبوت لتنقية الهواء لمدة 12 ساعة، سيساعد في تطهير الهواء وتعقيمه والحفاظ على جودته. ويزيل جهاز تنقية الهواء آي أف 100 (AF100) جميع الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أكثر، وبالتالي يقدّم مؤشر جودة هواء استثنائي يبلغ 2.5PM. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)، والتي تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها للقضاء على 99.97% من الجسيمات، مما يضمن أن الهواء نقي ونظيف وآمن.

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ونظرًا لتزايد عدد الأفراد الذين ينسون ارتداء الكمامات أو يتعمدون عدم ارتدائها حتى عندما تكون درجة حرارتهم مرتفعة، يقوم الروبوت الذكي (AIMBOT) بالكشف عن درجات حرارة الجسم وينبه الأفراد الذين لديهم درجة حرارة أعلى من المعتاد، وكذلك ينبه الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، بالإضافة إلى قيام الروبوت بتطهير المساحة التي يتجول فيها. ويمكن للروبوت أيضاً بث رسائل إعلامية عامة مثل التحذيرات من الإغلاق المستقبلي للمحيط أو تذكير الأفراد بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وستقدم إسناد أيضاً فحصاً اختيارياً بأخذ مسحة للمكان من خلال التعرف على مركب أدينوسين ثلاثي الفوسفات(ATP) على الأسطح الخاضعة للتنظيف العميق والتطهير والمكسوة بمواد الحماية طويلة الأجل. ويمكن للعملاء في المنازل، مثل المستأجرين والمالكين، وكذلك الشركات في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والحكومي والضيافة والخدمات المصرفية والطيران والبناء والصناعة والنقل والثقافة والفنون، وغيرها، الاستفادة أيضاً من التقرير الذي سيتم توفيره والذي يحتوي على اقتراحات لمزيد من المعالجات وأعمال التنظيف العميق للمناطق بشكل متكرر وكذلك للحفاظ على فعالية التغطية.

وتعليقاً على الإطلاق، قال السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "تماشيا مع التزامنا بتطوير حلول رائدة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا، قدّمنا مجموعة من الخدمات المبتكرة هذا العام. وتأتي باقة خدمات "إسناد" الجديدة لأعمال التطهير، نتيجةً لجهودنا المستمرة في البحث عن نظام حماية ووقاية قوي يحارب تكاثر الجراثيم على الأسطح الصلبة واللينة. ونحن نفخر بمنتجاتنا وخدماتنا الفعّالة والمميّزة التي تساهم في تعزيز جهود حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية".