الامارات | محمد بن راشد يقر "النظام الوطني للزراعة المستدامة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يقر "النظام الوطني للزراعة المستدامة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء أقر من خلاله "النظام الوطني للزراعة المستدامة".
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله "النظام الوطني للزراعة المستدامة" الهدف تحسين كفاءة مزارعنا الإماراتية وتعزيز اكتفاءنا الغذائي الذاتي وخلق فرص جديدة".
وأضاف سموه: "كل شيء يتطور في الإمارات.. ونريد التركيز على تطوير أنظمة مزارعنا الإماراتية لتكون بين الأفضل دائما".
من جانب آخر قال سموه: "واعتمدنا اليوم 320 مليون درهم ميزانيات إضافية لجامعاتنا الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً ... ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً .. والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي 2020 - 2021".
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