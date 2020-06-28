الامارات | طالبة تبتكر أدوات مائدة صديقة للبيئة من مخلفات نخيل التمر

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تبتكر أدوات مائدة صديقة للبيئة من مخلفات نخيل التمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت طالبة الماجستير في جامعة الإمارات العربية المتحدة، نوران موسى، من، المركز الأول في "مختبر الجدران المتساقطة"، الذي استضاف نسخته المحلية الرقمية منتزه جامعة الإمارات العربية للعلوم والابتكار (UAEU SIP) ن فكرتها حول صنع أدوات مائدة ذات استخدام واحد صديقة للبيئة، مصنعة من بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي ومخلفات نخيل التمر.



وتأهلت موسى، للمشاركة في نهائيات "مختبر الجدران المتساقطة" الذي سيعقد خلال نوفمبر القادم في مدينة برلين، وسوف يتم احتضان فكرة مشروعها من قبل منتزه الجامعة للعلوم والابتكار، بالإضافة إلى أفضل أربع أفكار تقدمت للمسابقة والذي تم اختيارهم من بين 17 فكرة وصلوا لمرحلة عرض الأفكار من أصل 40 من المتقدمين.

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وذكرت موسى التي تدرس ماجستير في تخصص الهندسة الكيمائية ومساعد باحث "إن معظم المواد البلاستيكية التي تُصّنع، بما فيها أدوات المائدة التي تستخدم مرة واحدة، تُصْنع من مواد بترولية غير قابلة للتحلل الحيوي، وتسبب تلوث الهواء والمياه والتربة وقد تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان." مما يجعل فكرة منتجها بديلاً جيداً للحفاظ على البيئة وصحة الفرد. وقد عبرت نوران عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول في المسابقة وقدمت شكرها لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار لدعمه واحتضانه لأفكار الباحثين الشباب وتقديم كل الدعم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

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