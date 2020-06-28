شاهد.. فرحة في منطقة مصفح بأبوظبي بالقضاء على "كورونا"

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة مصفح في أبوظبي، عبر، من خلاله، مجتمع منطقة مصفح عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. وقد كانت دائرة الصحة أبوظبي قد أعلنت عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات «كوفيد-19» بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية. وأشادت الدائرة بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء. مجتمع منطقة مصفح في #أبوظبي يعبر عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/rejROVXH7K — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 27, 2020