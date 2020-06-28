الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دراجات

لاحظ قراء قيام أشخاص بقيادة الدراجات الهوائية والنارية بشكل معاكس للسير، بالمناطق الصناعية في الشارقة، ما يربك السائقين وقد يتسبب في حوادث مميتة.

كمامة

اشتكى قراء من كثرة الكمامات والقفازات التي يجدونها ملقاة على الأرض في العديد من الشوارع الفرعية، وطالبوا بمعاقبة كل من يتعمد إلقاءها في غير الأماكن المخصصة لها.

مندوب

ألحّ مندوب لإحدى وكالات السيارات على قارئ لإقناعه بالحصول على سيارة جديدة، وقدم له معاملة كاملة مع الموافقات المطلوبة للتمويل من دون أن يطلبها.

مواقف

عبّر سكان بمنطقة «المجاز 1» في الشارقة عن استيائهم من إغلاق الأرض الخالية بجوار برج المهند، ومنع سياراتهم من الاصطفاف فيها، بهدف إجبارهم على التحول إلى منطقة مواقف مدفوعة تم إنشاؤها حديثاً، على الرغم من بُعدها عن المواقع السكنية.

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امتحان

أوقعت إدارات المدارس أولياء أمور في إرباك، بسبب إلزام جميع الطلبة أداء الامتحانات القصيرة مرة ثانية، فيما كانت تعليمات وزارة التربية مقتصرة على فئة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار الأول، أو الراغبين في تحسين درجاتهم.

جودة

اشتكى متسوقون من رداءة جودة كمامات طبية، قاموا بشرائها من متاجر عدة في أبوظبي، إذ فوجئوا عند محاولة ارتداءها، بانقطاع أحد أربطتها، داعين إلى تشديد الرقابة على هذه المنتجات الحيوية التي تشهد إقبالاً على الشراء خلال هذه الفترة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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