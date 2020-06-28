الامارات | اجتماع عن بعد لرئيسي «التنفيذية» للتنسيق السعودي - الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عن بعد لرئيسي «التنفيذية» للتنسيق السعودي - الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعاً «عن بعد» برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في المملكة العربية السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، في إطار متابعة سير العمل في المشاريع التي يجرى تنفيذها بين الطرفين.

وناقش الطرفان المحاور الأساسية لاستراتيجيات المجلس وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، بما يراعي الظروف والمستجدات الإقليمية والعالمية التي فرضت نفسها أخيراً، بهدف صياغة وتطوير سياسات وخطط عمل مشتركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتباحث الجانبان بشأن مستجدات فيروس كورونا، بغية تحليلها، والاستفادة من تجارب البلدين لتطوير بروتوكولات فعالة للتعافي، اجتماعياً واقتصادياً.

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