الامارات | 4 سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم أربعة سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي العام الدراسي المقبل، وفق نظام التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية الذكية، على أن يكون التعليم المدرسي بنسبة 70%، مقابل 30% إلكترونياً.

وأوضحت أن نصيب أطفال الروضة 30 حصة أسبوعياً، بواقع 25 «تعليم مدرسي»، و5 «ذاتي»، مقابل 35 للحلقة الأولى بواقع 30 «مدرسي»، و5 «ذاتي»، والحلقة الثانية 40 حصة بواقع 30 «مدرسي» و3 «مباشر» و7 «ذاتي»، وكذا 40 حصة لطلبة المرحلة الثانوية بواقع 30 «مدرسي» و5 «مباشر» و5 «ذاتي»، على أن يكون زمن الحصة 45 دقيقة للجميع.

وشملت السيناريوهات توصيات مقترحة، ركزت على تطبيق أربعة أيام دوام تعلم مدرسي، ويوم تعلم ذكي للحلقتين الثانية والثالثة، والتوجه نحو المختبرات الافتراضية وتقليل عدد اختصاصيي المختبرات العلمية، وتقليل الكلفة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والمياه.

وحددت الوزارة نقاط قوة، تكمن في رفع وعي الطلبة تدريجياً عبر المراحل الدراسية، بأهمية التعلم الذاتي والاعتماد على النفس، حيث تتدرج الخطة بزيادة التعلم الذاتي من خمس حصص في الحلقة الأولى إلى 10 في الحلقتين الثانية والثالثة.

Advertisements

كما تحقق حرية التعلم والوصول إلى المنصات التعليمية مع توفير خيار تعديل الجداول الدراسية الذاتية بما يتناسب مع أوقات الطلبة، وتنمية مهارات البحث والتفكير الناقد لديهم، خصوصاً في الحلقة الثالثة لتحضيرهم للدراسة في التعليم العالي مع تحقيق الاستقلال المعرفي للطالب وتنمية مهارات التعلم الذاتي الحر.

وأهم ما تتضمنه النقاط مرونة التوقيت لتطبيق التعلم الذاتي وتشجيع طلبة المدرسة الإماراتية على استخدام المصادر الذكية التي تثري معلوماتهم في مجالات عدة، وتعدهم للدراسات العليا وسوق العمل، وتطبيق الأكاديميات الافتراضية لدعم التعلم من خلال نخبة من المعلمين المتميزين.

السيناريوهات ركزت على تطبيق 4 أيام دوام تعلم مدرسي، ويوم تعلم ذكي للحلقتين الثانية والثالثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news