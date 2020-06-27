الامارات | «صحة دبي» تستأنف تقديم الخدمات الصحية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت هيئة الصحة في دبي للمنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبلها، باستئناف تقديم الخدمات الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية، مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت الهيئة تعميماً محدثاً يتضمن التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، تزامناً مع قرار عودة الأنشطة المختلفة في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة.
وجاء في التعميم أنه «يسمح باستئناف تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص».
وشدد التعميم على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المرضى ذوي الخطورة العالية للإصابة بكوفيد-19، من فئات عدة، والمتمثلة بمن عمره 60 عاماً أو أٔكثر (بغض النظر عن الحالة الطبية)، ومن هم أقل من 60 عاماً مع وجود أحد الأمراض، كأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، والفشل الكلوي المزمن، وأمراض الكبد، وداء السكري، وضعف المناعة، والنساء الحوامل. وأوضح التعميم أن في حال التعامل مع إجراءات تولد الرذاذ الجوي، وبغرض توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة للمريض والطاقم الطبي، يتم التقيد التام بالاحتياطات واتباع إجراءات وقائية وهي تقييم حالة المريض قبل البدء بإجراءات العلاج، والتأكد من خلوه من أعراض الإصابة بكوفيد-19، وإجراء فحص كورونا المعتمد للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتي بحاجة إلى إجراءات علاج تولد الرذاذ الجوي.
وأشار التعميم إلى أنه عند التعامل مع حالة مؤكدة الإصابة بكوفيد-19، على المنشأة الصحية التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل المريض إلى منشأة صحية تقدم الخدمة ومزودة بغرف علاج سالبة الضغط.
وأضاف أن على المنشأة التأكد من تنظيف المرافق بشكل يومي والقيام بعمليات التعقيم دورياً، ويمكن التعاقد مع شركة متخصصة ضمن الشركات المعتمدة من قبل بلدية دبي لتعقيم المنشأة.
مخزون «البلازما» كافٍ للعلاج
أكدت هيئة الصحة في دبي أن عدد المتعافين من «كوفيد-19» الذين تبرعوا بالبلازما حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ 156 متعافياً، مشيرة إلى أنها تمتلك مخزوناً كافياً من وحدات البلازما العلاجية. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد وحدات البلازما العلاجية المحضرة من المتعافين بلغت 389 وحدة، مضيفة أن المتبرع الواحد يقدم بين 500-600 مليلتر من البلازما، باستخدام تقنية تسمى «افيريزز»، وتقسم هذه الكمية من جرعتين إلى ثلاث جرعات علاجية. ولفتت إلى أن عدد الوحدات التي صرفت إلى مستشفيات الهيئة، واستخدمت لعلاج الحالات المتوسطة والحرجة من مرضى «كوفيد 19»، بلغ 273 وحدة.
وكانت الهيئة أنشأت أخيراً ثلاث عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من المتعافين من «كورونا»، لتوفير جرعات علاجية للمرضى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.