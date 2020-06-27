الامارات | «نيابة الطوارئ» تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة الطوارئ» تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناولت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، فيما استعرض المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، مجموعة مهمة من التطورات التي يجب التعامل معها في أسرع وقت لاستكمال مسيرة التعافي الناجحة.

وشددت الضحاك على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر والأهم مرتكزاً على وعي المواطن والمقيم للالتزام بالتعليمات والإجراءات، كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.

وأكد الزعابي، استمرار سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية التي صدر بها قرار من النائب العام للدولة، وأعلنت سابقاً، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية.

وشدد على تطبيق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

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وقال الزعابي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كوفيد -19» في الدولة: «لاحظت الجهات المختصة خلال الأيام القليلة الماضية - بعد إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني - زيادة لافتة في عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، ما ينمّ على اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية»، مشدداً على أن «الغرامة ستتضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسيحال المخالف لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في حال تكرارها للمرة الثالثة، تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية ضده، وإحالته للمحكمة لمعاقبته. وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما».

وتضمنت الإحاطة الإعلان عن إجراء 52 ألفاً و527 فحصاً، والكشف عن 387 إصابة جديدة بـ«كورونا».

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 47 ألفاً و360 حالة، مقابل تسجيل 365 حالة شفاء جديدة من مرض «كوفيد-19»، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة 35 ألفاً و834 حالة.

وتضمنت الإحاطة إعلان وفاة شخص واحد، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة.

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